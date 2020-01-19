Премьер Ливии попросил о международной военной помощи 19.01.2020, 8:03

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Фаиз Сарадж

Операция должна проходить под руководством ООН.

Глава международно признанного правительства Ливии Фаиз Сарадж призвал ввести международные войска в страну.

Как сообщает dw.com, об этом он заявил в интервью газете Welt am Sonntag.

«Если генерал Халифа Хафтар не прекратит наступление, то международное сообщество должно принять меры, в том числе, введя военный контингент для защиты ливийского мирного населения», — сказал Сарадж.

Он подчеркнул, что военная операция должна проходить под руководством ООН.

По мнению Сараджа, эксперты должны решить, кто примет участие в формировании контингента — Евросоюз, Африканский союз или Лига арабских государств.

«Мы приветствуем войска не потому, что мы должны получить защиту в качестве правительства, а из-за защиты ливийского мирного населения, которое на протяжении девяти месяцев постоянно подвергается бомбардировкам», — сказал Сарадж.

16 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале ввода турецких войск в Ливию для поддержки международно признанного правительства в Триполи.

Напомним, 26 декабря 2019 года Ливия официально попросила военную помощь у Турции.

В Ливии функционирует признанное ООН правительство национального согласия во главе с премьером Фаиз Сараджа со штаб-квартирой в Триполи и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани.

Восточное правительство поддерживает генерал Халифа Хафтар, который с апреля 2019 года ведет наступление на Триполи.