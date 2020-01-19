Мадуро заявил о готовности к диалогу с США 5 19.01.2020, 9:31

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Николас Мадуро

Заявление последовало после введения новых американских санкций.

Правитель Венесуэлы Николас Мадуро заявил о возможности пересмотра отношений с США при условии взаимного уважения между правительствами стран.

«Если будет уважение между правительствами, не важно насколько большими являются США, и если будет диалог, обмен правдивой информацией, будьте уверены, мы сможем построить новый тип отношений», — заявил он в интервью газете The Washington Post (перевод — nv.ua).

По его мнению, уважительные отношения идут на пользу обеим сторонам.

«Ситуация конфронтации — идет всем во вред. Такова формула», — сказал Мадуро.

Ранее сообщалось, что США готовят дополнительные санкции против Венесуэлы в связи с вновь обострившимся политическим кризисом в стране.

Напомним, лидер оппозиции и временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо 5 января был вновь провозглашен председателем Национальной ассамблеи страны.

Ранее в тот же день соперник Гуайдо и сторонник официальной власти страны Луис Парра объявил себя новым председателем парламента Венесуэлы.

Оппозиция, представляющая большинство в Национальной ассамблее, назвала произошедшее «парламентским переворотом» и заявила, что на сессии не было необходимого кворума.

В начале 2019 года лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. США и ряд стран признали Гуайдо президентом Венесуэлы и усилили санкционное давление на узурпатора Николаса Мадуро.