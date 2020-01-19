Восстание российских регионов 19.01.2020, 13:59

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Памятное высказывание Черчилля о России нуждается в обновлении.

В то время, как президент России Владимир Путин празднует 20-летие своего пребывания в Кремле и позиционирует себя как влиятельного мирового лидера, его Российская Федерация демонстрирует нарастающие признаки распада, пишет издание The Hill.

Хотя революция украинского типа в Москве, направленная на свержение коррумпированного авторитарного режима, кажется маловероятной, выступления различных регионов России против ненавистного им центрального правительства набирают обороты.

Памятное высказывание Уинстона Черчилля в начале Второй мировой войны – о том, что Россия это «головоломка, завернутая в тайну внутри загадки», – нуждается в обновлении. Путинская Россия – это государство в упадке, маскирующее внешней агрессией свою внутреннюю хрупкость.

Российская экономика стагнирует уже несколько лет, уровень жизни продолжает падать, а бедность растет. Демографическая статистика показывает сокращение населения из-за высокой смертности, низкой рождаемости и нарастающей эмиграции. Количество жителей России уже уменьшилось с 148 миллионов после распада Советского Союза в начале 1990-х годов до 142 миллионов сегодня. Это число, по прогнозам, еще более сократится – до 128 миллионов к 2050 году, причем с возрастающим процентом нерусского и неправославного населения.

Хотя Россия определяет себя как федерацию, на самом деле это централизованная неоимперская конструкция, которая, в отличие от Великобритании или Франции, не смогла демонтировать свою империю и создать современное гражданское государство. Россия официально состоит из 85 субъектов федерации (включая незаконно аннексированные Крым и Севастополь), из которых 22 являются республиками, представляющими нерусские национальности, включая Поволжье, Северный Кавказ, а также некоторые регионы Сибири, Севера и Дальнего Востока.

Однако даже в регионах, где преобладают этнически русские, все большее число жителей чувствуют свое отчуждение от Москвы и развивают свои уникальные местные идентичности.

Несмотря на надежды Запада, российские демократы из крупных городов вряд ли преобразят страну. В действительности, нарастающий вызов авторитарному и колониальному правлению Путина бросают именно регионалисты, автономисты и группы, выступающие за независимость своих республик.

Региональное недовольство основано на централистском ограблении различных территорий России – при этом центр попирает их гражданские и языковые права, заявляя проекты ликвидации или объединения федеральных единиц без учета их собственного мнения. Вместо того, чтобы провести нормальную децентрализацию, успокоив эти настроения, российское правительство, напротив, максимально сокращает автономию регионов.

Нынешняя «федеральная» структура построена в интересах узкого слоя «элиты» из политической полиции, бюрократии, олигархии и губернаторов, назначаемых Кремлем. Москва выжимает максимум ресурсов из регионов, вкладывая минимум инвестиций в их современное развитие. Но без региональной автономии и местного контроля за ресурсами, без адекватных инвестиций в инфраструктуру, эта система будет становиться все более неуправляемой, а гражданское сопротивление продолжит нарастать.

В течение последнего года массовые протесты в различных регионах существенно возросли по частоте, массовости и многообразию. Это сохраняющееся общественное возмущение в Архангельской области и Республике Коми против строительства полигона для московского мусора. Это протесты против подавления местных государственных языков в Татарстане и других республиках. Это недовольство возведением все новых православных соборов в Екатеринбурге и Красноярске. Граждане также возмущены фальсификацией выборов в Бурятии, назначением каких-то неизвестных чужаков на пост мэра своей столицы (как в Калмыкии), произволом изменения границ между Ингушетией и Чечней, растет этническая напряженность в Дагестане из-за фактически «внешнего управления» республикой. Сегодня почти любая проблема может вызвать демонстрации против московского правления и сделать актуальными лозунги автономии или даже отделения от России.

Процесс гражданского пробуждения очевиден в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке, где даже местные русские все более отличают себя от «москвичей». И действительно, многие российские федеральные единицы обладают достаточными ресурсами и выгодным географическим расположением, чтобы кардинально улучшить свою жизнь в случае прекращения московской эксплуатации. Торговля со своими европейскими и азиатскими соседями, инвестиции из них могли бы значительно развить такие регионы, как Калининград, Карелия, Тыва, Саха, Магадан и другие части Сибири и Дальнего Востока.

Активисты, которые начинают свои протесты, фокусируясь на какой-то одной проблеме (например, экологической, культурной или коррупционной), затем расширяют свою программу до выступления против колониальной имперской системы вообще. И фактически, они становятся для этой системы главным вызовом. По мере обострения региональной турбулентности многие местные власти окажутся вынуждены реально защищать интересы своих регионов – иначе они будут свергнуты гражданами. На следующем этапе сопротивления десятки российских регионов могли бы координировать свои требования и сообща добиваться автономии или независимости. Одновременные действия нескольких федеральных единиц ослабили бы попытки Москвы подавить каждое движение по отдельности, как это и произошло во время распада Советского Союза.

Вашингтон должен напомнить Кремлю, что Запад обладает гораздо более сильными социальными и национальными связями, чем Россия, потому что они основаны на демократическом выборе, а не на принудительном единообразии. В то время, как Москва стремится разделить Запад и способствовать политическим конфликтам в каждом демократическом государстве, Вашингтон имеет возможность гораздо более эффективного ответа, поддержав региональное и этническое самоопределение внутри Российской Федерации. Это послужило бы мощным сигналом для воинствующего, но в реальности очень опасливого Кремля, что Запад одержит верх над подрывной деятельностью России.