История немца, который отправил в Полоцк два миллиона шоколадок 6 2.01.2020, 9:51

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Бизнесмен из Фридрихсхафена помогал белорусскому городу с 1992 года.

«И немцы, и русские посылали своих молодых людей в ад. С человеческой точки зрения, жертвы — все», — в биографической книге о Карле Френкеле много рассуждений о войне, во время которой он в составе вермахта находился на украинской территории. Когда ему было 80, он впервые отправил к Рождеству фуру с подарками более чем за 2000 километров — в Беларусь, пишет tut.by.

Карла Френкеля — немецкого бизнесмена из Фридрихсхафена — не стало в 2008-м. С 1992-го до самой смерти он помогал полоцким больницам, костелу, пожарной части и многим другим. Но отправиться на поиски следов Френкеля в Полоцк заставило не это, а тысячи плиток рождественского шоколада.

В местных СМИ о нем писали: якобы спасенный украинской женщиной в 1943 году немецкий солдат Карл Френкель в знак благодарности начал помогать жителям территории, на которой когда-то воевал.

В 1943-м ему было 19, он служил в танковом отряде, к этому времени его отец уже погиб на войне, битва за Сталинград была проиграна, войска вермахта отступали. В перестрелке Френкель оказался отрезанным от своих — один на вражеской территории. Ему помогли местные жители — приютили, накормили картофельным супом. Позже он оказался в Рутченково под Донецком, который был на тот момент оккупирован немецкими войсками. Там квартировал в бараке погибшего красноармейца Михаила Елистратова, где оставались его вдова и четверо детей. Спустя 70 лет он разыщет одну из дочерей — Раису Церанскую, и в Донецк отправятся фуры с шоколадом.

Заведующий дружбой

В архивах краеведческого музея хранится документ — Френкель пишет мэру Полоцка перед Рождеством: «Как уже сообщалось ранее, в начале декабря отправятся 9−10 грузовиков с 200 000 л масла и 200 000 плитками шоколада».

Немецкий Фридрихсхафен — побратим Полоцка: в 1991-м был подписан соответствующий договор между городами. Архивариусом этой дружбы в медицинской сфере можно назвать Гаррия Трифсика, который заведует станцией переливания крови.

— Вопросы есть? — Гаррий Борисович кладет на стол пухлую картонную папку. В ней — отчеты, газетные публикации, поздравления, соболезнования, приглашения — всё, что касается обоюдного искусства дипломатии.

Гаррий Борисович ведет переписку и является переводчиком на двусторонних переговорах. Он помнит, как все начиналось в 1990-м, после подписания договора между Полоцком и Фридрихсхафеном:

— Больница была в ужасном состоянии, сюда везли всё. Чтобы вы понимали, я покажу перечень — это с 1991 по 2014 год: наркозные аппараты, УЗИ, ЭКГ, КТГ, рентген, кювезы для новорожденных, мебель, медикаменты, постельное белье, автомобили… И это только по медицинской части. А водозабор? Вряд ли в Беларуси найдется подобный нашему: была разработана установка по очистке воды и собрано около миллиона евро.

Шоколад по паспорту

— Сейчас шоколадом никого не удивишь, — продолжает Гаррий Борисович, — а тогда, в 90-е, это был настоящий праздник. Составлялись городские списки всех жителей согласно прописке, шоколад распределяли по магазинам, куда люди приходили с паспортом. Примерно в те годы к Рождеству нуждающимся выдавали по 25 дойчмарок, а потом по 10 евро. Помимо шоколада и подсолнечного масла Френкель присылал еще и подарки для ветеранов. Обращались к нему и по другим вопросам, например, нам господин Френкель купил автомобиль. Он говорил: «Пока я жив, я буду помогать». Так было вплоть до его смерти.

Мы проходим по станции переливания крови, где практически в каждом кабинете стоит немецкое оборудование: термостат, плазмоэкстрактор, центрифуги, кресла для забора крови на пультах управления. В коридоре выстроились холодильники со стратегическим запасом плазмы.

— Тонна, — уточняет Гаррий Борисович. — Станция маленькая, а сколько всего, и это только у нас. А сколько еще других сфер, где оказывается помощь.

«Человек должен что-то делать»

В фондах Полоцкого историко-культурного музея-заповедника пахнет бумагой и пылью — как и полагается в монастырских архивах. В самом сердце здания — музее-библиотеке Симеона Полоцкого — изучаем скрупулезную документацию отношений людей, разделенных тысячами километров. В папку бережно собраны буклеты из музеев Фридрихсхафена, куда по обмену неоднократно ездили полоцкие специалисты и учащиеся. Вот программа пребывания для гостей из Полоцка в 2000 году, датированные вырезки из газет, вклеенные в сшитую брошюру. И книга «Man muss etwas tun» — «Человек должен что-то делать», с множеством фотографий, в твердой обложке, на хорошей бумаге, где Френкель рассказывает о своих родных, семейном бизнесе и людях, с которыми его сводила судьба. В 2004-м году она вышла в Германии небольшим тиражом. Один экземпляр хранится в Беларуси.

В книге находится фото с единственного приезда Френкеля в Полоцк в 1997-м. Его торжественно встречают прихожане костела Святого Андрея Боболи, которому долгое время помогал Френкель. Настоятель Франтишек Кисель приехал сюда в 1992-м — к этому времени приходу было передано здание кинотеатра «Юбилейный», где прихожане и молились. Помощь Фридрихсхафена помогла реконструировать здание под костел.

На вопрос о колоколе, который Френкель подарил приходу, ксендз Франтишек отмечает, что это не главный подарок:

— Самое ценное, что у нас появилось благодаря Френкелю, — это орган. Стоит он, наверное, столько, сколько весь храм, хотя и не старинный — на тот момент ему было 10 лет. Френкель оплатил демонтаж, перевозку, установку. Этот орган вполовину меньше, чем в Софийском соборе, — тут 24 регистра, а там 48. Но у нас также проводятся концерты, и к нам приходят туристы.

Кроме того, Карл Френкель профинансировал проведение электрической проводки, покупку скамей, возведение алтаря. Колокол, который весит 800 килограмм, обходится без звонаря: звонит 3 раза в день — в 7, 12 и 18. Механизм привезли из Германии в 1996-м. Для них это было уже в порядке вещей, а для нас в новинку, конечно.

«Шоколад не изменит экономической ситуации, но принесет радость»

Френкель помогал транспортом полоцкой пожарной службе, купил лодки для гребного центра (гребля — его юношеское увлечение), отправил фуру с детской обувью, помня о суровой украинской зиме 1943-го.

Карл Френкель также нашел в Полоцке 208 своих ровесников, воевавших по другую сторону фронта, и каждому отправил подарок вместе с письмом, в котором писал о том самом картофельном супе. Он говорил о том, что прославление страданий как необходимой цены героизма имеет мало общего с современностью, и о том, что финансирует на родине установку мемориалов жертвам войны.

А еще — он писал о шоколаде. В книге Френкель говорит о том, что есть вещи, находящиеся за пределами богатства, о том, что значит быть забытым в мире благополучия, о том, что шоколад не изменит экономической ситуации, но принесет радость, ради которой живут люди, — а это сверх всякой полезности.

Всего в Полоцк за время его жизни было отправлено 2,3 миллиона шоколадных плиток, 800 тысяч литров растительного масла, около 30 автомобилей, материальная помощь для больниц, домов престарелых, детских домов, малообеспеченных семей и ветеранов войны.