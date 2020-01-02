закрыть
2 января 2020, четверг, 11:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

История немца, который отправил в Полоцк два миллиона шоколадок

6
  • 2.01.2020, 9:51
  • 3,410
История немца, который отправил в Полоцк два миллиона шоколадок

Бизнесмен из Фридрихсхафена помогал белорусскому городу с 1992 года.

«И немцы, и русские посылали своих молодых людей в ад. С человеческой точки зрения, жертвы — все», — в биографической книге о Карле Френкеле много рассуждений о войне, во время которой он в составе вермахта находился на украинской территории. Когда ему было 80, он впервые отправил к Рождеству фуру с подарками более чем за 2000 километров — в Беларусь, пишет tut.by.

Карла Френкеля — немецкого бизнесмена из Фридрихсхафена — не стало в 2008-м. С 1992-го до самой смерти он помогал полоцким больницам, костелу, пожарной части и многим другим. Но отправиться на поиски следов Френкеля в Полоцк заставило не это, а тысячи плиток рождественского шоколада.

В местных СМИ о нем писали: якобы спасенный украинской женщиной в 1943 году немецкий солдат Карл Френкель в знак благодарности начал помогать жителям территории, на которой когда-то воевал.

В 1943-м ему было 19, он служил в танковом отряде, к этому времени его отец уже погиб на войне, битва за Сталинград была проиграна, войска вермахта отступали. В перестрелке Френкель оказался отрезанным от своих — один на вражеской территории. Ему помогли местные жители — приютили, накормили картофельным супом. Позже он оказался в Рутченково под Донецком, который был на тот момент оккупирован немецкими войсками. Там квартировал в бараке погибшего красноармейца Михаила Елистратова, где оставались его вдова и четверо детей. Спустя 70 лет он разыщет одну из дочерей — Раису Церанскую, и в Донецк отправятся фуры с шоколадом.

Заведующий дружбой

В архивах краеведческого музея хранится документ — Френкель пишет мэру Полоцка перед Рождеством: «Как уже сообщалось ранее, в начале декабря отправятся 9−10 грузовиков с 200 000 л масла и 200 000 плитками шоколада».

Немецкий Фридрихсхафен — побратим Полоцка: в 1991-м был подписан соответствующий договор между городами. Архивариусом этой дружбы в медицинской сфере можно назвать Гаррия Трифсика, который заведует станцией переливания крови.

— Вопросы есть? — Гаррий Борисович кладет на стол пухлую картонную папку. В ней — отчеты, газетные публикации, поздравления, соболезнования, приглашения — всё, что касается обоюдного искусства дипломатии.

Гаррий Борисович ведет переписку и является переводчиком на двусторонних переговорах. Он помнит, как все начиналось в 1990-м, после подписания договора между Полоцком и Фридрихсхафеном:

— Больница была в ужасном состоянии, сюда везли всё. Чтобы вы понимали, я покажу перечень — это с 1991 по 2014 год: наркозные аппараты, УЗИ, ЭКГ, КТГ, рентген, кювезы для новорожденных, мебель, медикаменты, постельное белье, автомобили… И это только по медицинской части. А водозабор? Вряд ли в Беларуси найдется подобный нашему: была разработана установка по очистке воды и собрано около миллиона евро.

Шоколад по паспорту

— Сейчас шоколадом никого не удивишь, — продолжает Гаррий Борисович, — а тогда, в 90-е, это был настоящий праздник. Составлялись городские списки всех жителей согласно прописке, шоколад распределяли по магазинам, куда люди приходили с паспортом. Примерно в те годы к Рождеству нуждающимся выдавали по 25 дойчмарок, а потом по 10 евро. Помимо шоколада и подсолнечного масла Френкель присылал еще и подарки для ветеранов. Обращались к нему и по другим вопросам, например, нам господин Френкель купил автомобиль. Он говорил: «Пока я жив, я буду помогать». Так было вплоть до его смерти.

Мы проходим по станции переливания крови, где практически в каждом кабинете стоит немецкое оборудование: термостат, плазмоэкстрактор, центрифуги, кресла для забора крови на пультах управления. В коридоре выстроились холодильники со стратегическим запасом плазмы.

— Тонна, — уточняет Гаррий Борисович. — Станция маленькая, а сколько всего, и это только у нас. А сколько еще других сфер, где оказывается помощь.

«Человек должен что-то делать»

В фондах Полоцкого историко-культурного музея-заповедника пахнет бумагой и пылью — как и полагается в монастырских архивах. В самом сердце здания — музее-библиотеке Симеона Полоцкого — изучаем скрупулезную документацию отношений людей, разделенных тысячами километров. В папку бережно собраны буклеты из музеев Фридрихсхафена, куда по обмену неоднократно ездили полоцкие специалисты и учащиеся. Вот программа пребывания для гостей из Полоцка в 2000 году, датированные вырезки из газет, вклеенные в сшитую брошюру. И книга «Man muss etwas tun» — «Человек должен что-то делать», с множеством фотографий, в твердой обложке, на хорошей бумаге, где Френкель рассказывает о своих родных, семейном бизнесе и людях, с которыми его сводила судьба. В 2004-м году она вышла в Германии небольшим тиражом. Один экземпляр хранится в Беларуси.

В книге находится фото с единственного приезда Френкеля в Полоцк в 1997-м. Его торжественно встречают прихожане костела Святого Андрея Боболи, которому долгое время помогал Френкель. Настоятель Франтишек Кисель приехал сюда в 1992-м — к этому времени приходу было передано здание кинотеатра «Юбилейный», где прихожане и молились. Помощь Фридрихсхафена помогла реконструировать здание под костел.

На вопрос о колоколе, который Френкель подарил приходу, ксендз Франтишек отмечает, что это не главный подарок:

— Самое ценное, что у нас появилось благодаря Френкелю, — это орган. Стоит он, наверное, столько, сколько весь храм, хотя и не старинный — на тот момент ему было 10 лет. Френкель оплатил демонтаж, перевозку, установку. Этот орган вполовину меньше, чем в Софийском соборе, — тут 24 регистра, а там 48. Но у нас также проводятся концерты, и к нам приходят туристы.

Кроме того, Карл Френкель профинансировал проведение электрической проводки, покупку скамей, возведение алтаря. Колокол, который весит 800 килограмм, обходится без звонаря: звонит 3 раза в день — в 7, 12 и 18. Механизм привезли из Германии в 1996-м. Для них это было уже в порядке вещей, а для нас в новинку, конечно.

«Шоколад не изменит экономической ситуации, но принесет радость»

Френкель помогал транспортом полоцкой пожарной службе, купил лодки для гребного центра (гребля — его юношеское увлечение), отправил фуру с детской обувью, помня о суровой украинской зиме 1943-го.

Карл Френкель также нашел в Полоцке 208 своих ровесников, воевавших по другую сторону фронта, и каждому отправил подарок вместе с письмом, в котором писал о том самом картофельном супе. Он говорил о том, что прославление страданий как необходимой цены героизма имеет мало общего с современностью, и о том, что финансирует на родине установку мемориалов жертвам войны.

А еще — он писал о шоколаде. В книге Френкель говорит о том, что есть вещи, находящиеся за пределами богатства, о том, что значит быть забытым в мире благополучия, о том, что шоколад не изменит экономической ситуации, но принесет радость, ради которой живут люди, — а это сверх всякой полезности.

Всего в Полоцк за время его жизни было отправлено 2,3 миллиона шоколадных плиток, 800 тысяч литров растительного масла, около 30 автомобилей, материальная помощь для больниц, домов престарелых, детских домов, малообеспеченных семей и ветеранов войны.


популярное за неделю

Мнение

Власть каннибалов должна уйти
Власть каннибалов должна уйти Алесь Круткин
День придет очень скоро
День придет очень скоро Ирина Халип
Случились Вискули
Случились Вискули Константин Скуратович
Генералы неопознанной войны
Генералы неопознанной войны Владимир Халип