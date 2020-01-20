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Конституционный романс

  • 20.01.2020, 10:18
Конституционный романс
Дмитрий Быков

Скажи, ты ее удосужилась сроду прочесть?

Российский поэт и публицист Дмитрий Быков в стихотворной форме отреагировал на решение Путина внести правки в Конституцию РФ, пишет «Новая газета».



Чего тебе хочется нынче — не знаешь сама:
Не то Конституции, то ли севрюжины с хреном.
При этом бардак, политологи сходят с ума,
Правительство в целом под зад получает коленом.

Объявлен запрет на вмешательство ЕСПЧ,
Грядущий транзит обгоняет предписанный график,
Рамзана Кадырова, может, смещают вообще,

Какая тебе Конституция, мать-перемать?
О ней не пророчили Будда, Христос и Конфуций,
Ее еще царь Николай не хотел принимать,
И правильно делал, и Блок называл ее куцей*.

Желали ее декабристы, народа враги,
Агенты Госдепа, губители русских идиллий, —
Недаром на эту картину, чтоб вправить мозги,
При бывшем министре детей под конвоем водили.

Она никогда не могла ограничить ворье,
Твоим супостатам она не давала по роже,
«Евгений-Онегина» Пушкин писал без нее,
«Борис-Годунова», «Муму» и «Каренину» — тоже.

Скажи, ты ее удосужилась сроду прочесть?
По ходу, пожизненной власти она не преграда.
Ты все повторяешь: у Джейн и Мари она есть.
Но Джейн и Мари она надо! А вам она надо?

Они по закону живут, а у вас благодать.
Они уважают меньшинства, а это мещанство.
Они сочиняют закон, чтоб его соблюдать,
А ты для того, чтоб с презреньем над ним возвышаться.

Я, правда, люблю тебя больше, чем Джейн и Мари.
Твои закидоны приятны Верховному глазу.
Каких ты игрушек себе не желала, смотри?
И все получала, и грубо ломала их сразу.

Просила свободу — а вышли разборки и дым.
Просила ты игры — и только испортила имидж.
Просила парламент — и что ты наделала с ним?
Лежит под кроватью в пыли, и уже не починишь.

Какая тебе Конституция, сам не пойму?
Добро б ты просила «Армату», «Тайфун» или гаджет.
Навальный — и тот говорит, что она ни к чему,
А ты его слушай, Навальный плохого не скажет.

Играй в свои танки, я много их тут наклепал,
По крайности, в этой игре — ни натуги, ни фальши.
А я материнский подброшу тебе капитал.
Рожай их побольше, и пусть они валят подальше.

*«Ты будешь доволен собой и женой, своей Конституцией куцей, а вот у поэта всемирный запой, и мало ему конституций!» («Поэты»).


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