Американский офицер: Сулеймани — это «боевой товарищ» Путина 20.01.2020, 10:36

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КАСЕМ СУЛЕЙМАНИ

ФОТО: AP

Он был частым гостем в России.

Ликвидированный Соединенными Штатами иранский генерал-майор Касем Селуймани – это хороший друг президента РФ Владимира Путина. Такое мнение в интервью «Апострофу» высказал капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах.

«Сулеймани - это хороший друг, можно сказать, боевой товарищ Владимира Владимировича (Путина - ред.). Он был частым гостем в России. И именно Сулеймани уговорил Путина ввести войска в Сирию», – заявил Табах.

Комментируя слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что США не имели права на «устранение официальных лиц другого государства-члена ООН, к тому же на территории третьего суверенного государства без его ведома», Табах напомнил России о захвате Крыма в условиях действия договора с Украиной о признании неприкосновенности ее границ. При этом США не имеет подобных договоров с Ираном или с Ираком.

«Господин Лавров, наверное, не совсем искренне это сказал. Потому что он понимает, что Сулеймани - не официальное лицо, он персона нон-грата в этой стране. Это можно сравнить с тем, как российские войска появились в Крыму - без опознавательных знаков и не признавая себя частью какой-то армии, но вооруженные и в мундире - они террористы.

Они не военные - они террористы, их можно было расстрелять даже без суда и следствия. То же самое и с Сулеймани - он не представитель какого-либо государства, даже враждебного. Он - террорист. И он совершал террористический акт в тот момент. К тому же говорить представителю России "то, что произошло на территории другого суверенного государства"... ну, вы понимаете, для России смешно говорить такое. США не подписывали ни одного международного или общего договора с Ираном или с Ираком, что мы будем защищать их границы и гарантируем неприкосновенность их границ. У нас такого договора с ними нет. А у России с Украиной был. Поэтому здесь уже господин Лавров как-то совсем не в себе», – отметил Табах.