Белорусы запустили петицию за отмену школьной формы 15 20.01.2020, 10:43

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Авторы петиции приводят сразу десять документов в пользу ее отмены.

Среди них создатели петиции указывают на то, что школьная форма неудобна, она "убивает" индивидуальность человека, дикриминирует детей с нестандатной фигурой, а также провоцирует конфликты для тех,кто не хочет ее носить, передает kp.by.

- Ну не знаю, она, во-первых, дорогая. А ещё, ну зачем тратить деньги на отдельную форму, если можно просто взять свою (в хорошем виде). И почему нельзя ходить в тех же джинсах в них ничего такого плохого нет. Ну ещё это не практично, потому что, например, ты собираешься пойти потом погулять и тебе для этого надо идти домой переодеваться, - приводит слова ученицы 7 класса текст петиции.

Также авторы петиции цитирую статью Конституции Республики Беларусь, по которой "государство ответственно перед гражданином за создание условий для свободного и достойного развития личности".