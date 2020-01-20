Каждый из нас Алесь Круткин

20.01.2020, 11:37

Дмитрий Козлов

Нужно становиться лидерами.

Находящийся сейчас в плену у лукашистов «Серый кот» Дмитрий Козлов- настоящий боец и лидер. Три месяца назад, вступив в борьбу с режимом, он ежедневно проводил пикеты на улицах Орши, встречался с людьми, говорил о коррупции местных чиновников, о необходимости тотальной смены власти в стране. За время «избирательной кампании» стал самым популярным политиком в своем городе. За это ему и мстят.

Расскажу об одном случае. Идем мы как-то с ним вместе из конспиративной квартиры в Минске на Встречу свободных людей 16 ноября. Обсуждаем варианты проведения акции. Я напоминаю, что за день до этого, перед таким же мероприятием были арестованы некоторые наши товарищи. Надеюсь, говорю, что сегодня такое не повторится.

- Нужно не надеяться, что кого-то не задержат, а представить, что мы там можем оказаться вдвоем, остальные не дойдут, - отвечает Дима. - Нужно быть готовыми проводить акцию самим. Это важно не только для того, чтобы она состоялась, чтобы люди, которые на нее пришли, не были разочарованы. Это важно и для безопасности наших товарищей. Спецслужбы должны понять, что превентивные аресты не влияют на акцию. Она все-равно состоится – в любом случае. Каждый из нас должен уметь возглавить протест. Каждый из нас должен быть лидером. Тогда они трижды подумают, перед тем, как кого-то брать.

Акция 16 ноября успешно прошла. А сегодня за решеткой Дима. И спецслужбы смотрят, как ведем себя мы – те, кто остался на воле. От наших действий зависит, будет ли продолжаться подобный беспредел.

Алесь Круткин, пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь»