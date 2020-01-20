Путинский «план Б» и Лукашенко 6 20.01.2020, 13:46

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У Беларуси могут возникнуть cерьезные экономические трудности.

Владимир Путин раскрыл модель, по которой останется у власти после 2024 года. Ослабит роль очередного президента, усилит права Госдумы, а сам, вероятно, возглавит Государственный Совет, который получит соответствующие полномочия. Хорошая новость для суверенитета Беларуси. До этого момента казалось, что углубленная интеграция существовала ради создания нового рабочего места Владимиру Путину. Если нет – то какая судьба ждет так называемое союзное государство и экономику нашей страны? Об этом – в материале «Белсата».

На двух из шестнадцати проблемных участков нефтепровода «Дружба» идет ремонт. На объемах транзита российской нефти в Европу это не отразится – уверяют в Беларуси. Но ремонт начался после того, как глава Беларуси пригрозил взяться за «дружескую» трубу.

«Если российский рынок на 25 миллионов тонн нефти и 22 миллиардов кубов газа уйдет куда-то – вы на меня не обижайтесь», – заявлял Лукашенко.

Год работы правительств Беларуси и России над углубленной интеграцией закончился приостановкой обсуждения: Беларусь настаивает на льготных ценах на нефть и отказалась подписывать разработанную российской стороной 31-ю дорожную карту.

«Это план строительства наднациональных органов: правительство, парламент, возможно, президент будет и прочее… Мы с Путиным договорились на эту тему вообще не разговаривать», – говорил Лукашенко.

Президентство в так называемом союзном государстве аналитики называли следующим местом работы Владимира Путина, который, согласно Конституции, не может баллотироваться в президенты России в 2024 году. Но хозяин Кремля избрал «план Б».

Владимир Путин, президент России сказал:

«Считаю необходимым провести голосование граждан страны по всему предлагаемому пакету поправок в Конституцию Российской Федерации».

Меньше полномочий – следующему президенту. Больше полномочий – парламенту, и особая роль – Государственному Совету, который, вероятно, и возглавит действующий глава России. Так его президентство изменится на национальное лидерство.

«Идея создания так называемого союзного как способа продления полномочий Путина оставлена. Полагаю, что это резко снизит внимание России к Беларуси, к проекту так называемого союзного государства. Разве что по инерции этот процесс будет продолжаться для того, чтобы очень сильно сократить экономические преференции со стороны России», – cчитает политолог Валерий Карбалевич.

Для получения этих преференций и сохранения власти глава Беларуси год назад и ввязался в углубленную интеграцию – следует из его реакции на неполучение льгот на энергоносители. Выбор Путиным альтернативного пути остаться у власти ставит под вопрос проект углубленной интеграции. Если это тупик, то…

«Будут повышаться цены на газ, – продолжает Валерий Карбалевич. – Россия уже не дает Беларуси кредитов (в прошлом году не давала ни одного). Полагаю, что могут возникнуть определенные проблемы с экспортом белорусской продукции на российский рынок. То есть мы можем быть лишены льготных условий».

Экономические ограничения уже действуют в отношении ряда отечественных предприятий пищевого производства. Еще перед вторым раундом подписания общих интеграционных документов Дмитрий Медведев, действующий премьер России, напоминал белорусам:

«Всем же понятно – какой рынок для белорусских товаров… Что, европейский рынок? Кто там ждет эти товары? Да никто не ждет. Безусловно – российский рынок. И этим надо дорожить».