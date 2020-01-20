Лукашенко анонсировал «съезд народа Беларуси» в конце февраля 32 20.01.2020, 18:07

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Произошло это во время встречи с председателем ФПБ.

20 января во время встречи с председателем Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) Михаилом Ордой Лукашенко анонсировал проведение «Всебелорусского народного собрания» в конце февраля, сообщает «Белсат» со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

«Это [съезд ФПБ] масштабное внутреннее мероприятие. Тем более такой политически важный год: президентские «выборы», «съезд народа Беларуси» – «Всебелорусское народное собрание», которое выработает стратегию на перспективу. Профсоюзы здесь должны сыграть свою роль», – сказал правитель.

Первое «Всебелорусское народное собрание» состоялось в октябре 1996 года. Следующие собрания прошли в 2001, 2006, 2010 и 2016 гг. Только в 2016 году «Всебелорусское народное собрание» прошло после президентских «выборов».

В прошлом году в мае Лукашенко поручил Михаилу Орде организовать и провести «парламентскую избирательную кампанию» «красиво».