Месси установил рекорд чемпионата Испании, забив в 2020-ом году 20.01.2020, 21:17

Нападающий «Барселоны» – первый футболист, который забивает в чемпионате Испании на протяжении 16 лет.

Форвард "Барселоны" аргентинец Лионель Месси установил рекорд чемпионата Испании, забив гол в 2020 году, сообщает статистический портал Gracenote Live на своей странице в Twitter, пишет gordonua.com.

Месси отметился единственным голом в матче 20-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Гранадой".

Благодаря этому взятию ворот аргентинец стал единственным футболистом, которому удалось отличаться голами в Ла Лиге на протяжении 16 календарных лет.

🎯 - Lionel Messi is the 1st player to score a La Liga goal in all 16 calendar years since 2005. Only Cristiano Ronaldo (18), Giampaolo Pazzini (17) and Jimmy Briand (17) are currently on a longer active scoring run in Europe's top 5 leagues. #BarçaGranada #ForçaBarça — Gracenote Live (@GracenoteLive) 19 stycznia 2020

В топ-5 лигах Европы есть три игрока, чьи серии длятся дольше: португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду (18 лет), итальянский нападающий "Вероны" Джампаоло Паццини и французский игрок Бордо Джимми Бриан (по 17 лет).

Месси выступает за первую команду "Барселоны" с сезона 2005/2006, за это время аргентинец провел за каталонскую команду 708 матчей во всех турнирах, где забил 620 голов и отдал 253 результативные передачи.