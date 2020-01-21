У Путина прям подгорает! 2 21.01.2020, 13:54

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Карикатура: Сергей Елкин

Лучше бы с такой скоростью тушили лесные пожары и помогали людям.

Верховному суду, Совету Федерации и регионам велено до завтрашнего! дня прислать свои отзывы к президентскому проекту поправок в Конституцию РФ. Так постановил якобы Совет Госдумы, который сам только вчера вечером увидел эти самые поправки. Но очевидно, что установка на ускорение идет сверху, пишет телеграмм-канал «Серпом По».

Ничего необычного, оправдывается пресс-Песков, проекты президента всегда рассматриваются в приоритетном порядке.

В приоритетном порядке? Вы бы с такой скоростью тушили лесные пожары и помогали людям, пострадавшим от наводнения!

А народ и с этой Конституцией еще спокойно поживет.

Все равно вы и ее не соблюдаете.