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У Путина прям подгорает!

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  • 21.01.2020, 13:54
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У Путина прям подгорает!
Карикатура: Сергей Елкин

Лучше бы с такой скоростью тушили лесные пожары и помогали людям.

Верховному суду, Совету Федерации и регионам велено до завтрашнего! дня прислать свои отзывы к президентскому проекту поправок в Конституцию РФ. Так постановил якобы Совет Госдумы, который сам только вчера вечером увидел эти самые поправки. Но очевидно, что установка на ускорение идет сверху, пишет телеграмм-канал «Серпом По».

Ничего необычного, оправдывается пресс-Песков, проекты президента всегда рассматриваются в приоритетном порядке.

В приоритетном порядке? Вы бы с такой скоростью тушили лесные пожары и помогали людям, пострадавшим от наводнения!

А народ и с этой Конституцией еще спокойно поживет.

Все равно вы и ее не соблюдаете.


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