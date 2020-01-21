«Многие туристы питаются вне отеля неизвестно чем» 1 21.01.2020, 14:15

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Специалисты — об отдыхе в Египте, где за 3 месяца умерли 5 белорусов.

На днях в египетской Хургаде скончался 34-летний минчанин. Известно, что на курорте он был с супругой и маленьким сыном. По мнению египетских врачей, смерть наступила в результате сердечной недостаточности. Тело мужчины уже транспортировали в Беларусь.

Это уже пятая смерть белорусов на египетских курортах за последние три месяца, пишет kp.by.

Точные причины смерти нескольких туристов пока не обнародованы

В октябре в больнице в Египте умер мужчина, его жена вернулась домой и больше двух недель лечилась в больнице, но врачам спасти ее не удалось. По словам сына умершей женщины, результатов экспертиз пока нет.

В декабре в Шарм-эль-Шейхе умерла 59-летняя белоруска. Женщина упала на экскурсии, ее доставили в медцентр, где она и скончалась. Результатов вскрытия тоже пока нет.

В середине декабря из аэропорта Хургады в египетскую клинику увезли 51-летнего белоруса, мужчина умер. По предварительной информации, у него был сердечный приступ.

Точные причины смерти этих туристов пока не обнародованы, поэтому делать какие-то выводы рано. Тем временем в соцсетях и на форумах одни делятся своими историями неудачного отдыха в Египте, другие выбирают для отпуска другой курорт.

Мы попытались разобраться, есть ли повод для беспокойства и на что стоит обращать внимание перед вылетом в Страну фараонов.

«Народ несется за скидками, а лучше переплатить $20 за нормальный отель»

В нескольких турфирмах «Комсомолке» рассказали, что, несмотря на эти новости, белорусские туристы не стали массово отказываться от отдыха в Египте. Эта страна по-прежнему держится в топе - именно здесь белорусы чаще всего проводят отпуск. Только в 2018 году отдохнули 212 тысяч человек. На втором месте по популярности - Турция, затем - Украина.

При этом в Минспорта и туризма рассказывали, что в декабре в ведомство поступали звонки от людей, которые хотят отказаться от вылета в Египет.

- Египет до сих пор остается самым близким, дешевым и востребованным направлением на данный момент. Народ несется за скидками, и никому не объяснишь, что лучше переплатить 20 - 50 долларов и заселиться в более-менее нормальный отель, - говорят в компании «ГолдТрэвел».

- Единичные случаи, когда белорусы аннулируют свои туры, все-таки есть, судя по опыту коллег. Но по цене у Египта нет альтернатив: туры туда стоят, как любят туристы, от 500 рублей, - говорит Инесса, Ларина, менеджер по туризму «ГолдТрэвел». - Но человек должен понимать, что он может получить за эту цену, - фактически это только стоимость перелета, проживание обходится почти бесплатно. Сейчас, в январе-феврале, самые низкие цены - все летают, рейсы закрываются, очень много и горящих туров.

В турфирме не отрицают, что путешественники в Египте действительно легко могут получить пищевое отравление, поэтому к еде и питью стоит относиться особенно осторожно.

- Многие туристы питаются вне отеля - что там за еда и какого качества, никто не знает. За пределами отеля лучше есть только фрукты, хорошо вымытые лично вами. Рыбу, мясо и морепродукты лучше не употреблять.

Для выбора тура путешественникам советуют обращаться в крупные агентства с большим опытом работы - в таких фирмах знают все об отелях, куда отправляют людей.

- В небольших турфирмах с большой текучкой часто работают сотрудники, которые сами никуда не выезжали и ориентируются только на отзывы в интернете. Вам могут красочно рассказать об отеле, но реальность может оказаться далека от картинки: номера не убраны, питьевой бутилированной воды нет, кухня и столовая не отвечает всем санитарным нормам. Мы рекомендуем своим туристам даже зубы чистить бутилированной водой - один глоток водопроводной воды может окончиться отравлением и испорченным отпуском.

Туроператоры советуют путешественникам оформлять расширенную страховку с суммой покрытия от 70 тысяч долларов, которая может покрыть и операцию, если это вдруг понадобится. Стоит такая страховка от 6 до 20 рублей.

Многие туристы, которые летят в Египет, оформляют страховку в компании «Купала». Судя по статистике, которую нам предоставили в компании, за помощью к врачам во время отдыха существенно больше в этом году обращаться не стали.

Так, в 2017 году перед полетом в Египет застраховались 46,5 тысячи туристов из 113 тысяч прибывших. 1391 человек обратился за помощью в страховую. Около 320 человек обратились к медикам с симптомами, похожими на расстройство ЖКТ. В госпиталь попали 18 туристов.

В 2018 году туристов из Беларуси в Египте стало больше на 90 тысяч - всего на отдых прилетели 212 тысяч человек. Страховку в «Купале» оформили 66 тысяч. 2185 человек обратились в страховую во время отдыха. На расстройство желудка жаловались 609 человек, а 33 отдыхающих госпитализировано.

А в 2019-м застраховались уже почти 113 тысяч туристов, за помощью обратились 4166. Из них с симптомами, указывающими на расстройство ЖКТ, - 1208 человек. Госпитализировано 45 туристов.

- Застрахованным лицам оказана медицинская помощь, компенсированы расходы за медикаменты, телефонную связь и иные расходы, связанные со страховыми случаями, - рассказали в компании «Купала».