При авиаударах России в Сирии погибли 12 мирных жителей 2 21.01.2020, 17:57

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Фото: anadolu agency

Бомбардировки в Идлибе и Алеппо длятся три дня.

В Сирии в результате авиаударов России по подконтрольным сирийским повстанцам районам погибли 12 мирных жителей.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на данные Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, сообщает «Новое время».

По словам наблюдателей, два человека были убиты в южном районе провинции Идлиб, остальные 10 погибли в западном районе соседней провинции Алеппо.

Глава Сирийского центра Рами Абдель Рахман сообщил, что в результате авианалетов российской авиации в провинции Алеппо погибли восемь членов одной семьи, которые укрывались в доме.

По его словам, бомбардировки в Идлибе и Алеппо, наблюдаемые последние три дня, осуществляются исключительно силами российской авиации. Он предположил, что авиаудары могут предшествовать масштабному сухопутному наступлению на западные районы Алеппо.

Большая часть провинции Идлиб и некоторые районы провинции Алеппо по-прежнему контролируются оппозиционными группировками.