Приключения русских «сантехников» в Швейцарии: что это было? 22.01.2020, 8:42

Каждый четвертый российский дипломат в этой стране оказался шпионом.

За пять месяцев до того, как мировые лидеры, в том числе Дональд Трамп, съехались в Давос на ежегодный Всемирный экономический форум, швейцарская полиция предположительно предотвратила российскую шпионскую операцию в этом уединенном альпийском городе, пишет издание mnews.world.

Как сообщили Financial Times в отделе кантональной полиции Граубюндена, в августе полицейские задержали двух граждан России, которые вызвали подозрение своим необычно долгим пребыванием на престижном курорте.

По словам полиции, россияне заявили, что находятся под дипломатической защитой, хотя они не были зарегистрированы в качестве официальных дипломатов в Берне.

В то же время никаких признаков преступных действий с их стороны обнаружено не было, добавляет полиция.

Согласно материалам газеты Zürich’s Tages-Anzeiger, которая опубликовала подробный отчет об инциденте, полиция и швейцарские федеральные чиновники подозревали, что эта пара была агентами российской разведки, изображая из себя торговцев, чтобы установить оборудование для наблюдения на ключевых объектах по всему городу для записи частных бесед участников Всемирного экономического форума.

Как сообщила пресс-секретарь кантональной полиции, мужчины не были идентифицированы как сантехники и полиция их так не называла.

Хотя, как пишет Financial Times, не очень понятно, что может извлечь даже самый иcкусный агент на Всемирном экономическом форуме, тем не менее эта встреча представляет собой такую редкую концентрацию глобальной мощи и влияния, которая всегда привлекает много шпионов.

Помимо г-на Трампа и его свиты, в том числе его дочери Иванки и ее мужа Джареда Кушнера, среди других лидеров, представляющих потенциальный интерес для Кремля, которые будут присутствовать в этом году, — президент Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен, президент Украины Владимир Зеленский, глава Гонконга Кэрри Лэм и сотни других руководителей и высокопоставленных правительственных чиновников.

Участники тратят десятки миллионов на свою личную безопасность в Давосе. Общие расходы на г-на Трампа, который выступит с основным докладом на конференции во вторник, засекречены. Но по некоторым данным можно судить об их масштабах: стоимость одной только аренды автомобиля для чиновников из Агентства связи Белого дома, которые обеспечивают целостность и шифрование президентских сообщений, составит 266 000 долларов за двухдневную поездку.

Службы безопасности Швейцарии особенно обеспокоены ростом активности российской разведки в стране в последние годы. В то время как раньше Швейцария долгое время была пристанищем для богатых эмигрантов из России, местом их отдыха, сейчас эта дипломатически нейтральная страна в центре Европы стала объектом интриг со стороны России.

Федеральная разведывательная служба Швейцарии в докладе за 2018 год пришла к выводу, что каждый четвертый российский дипломат, базирующийся в Швейцарии, был шпионом.

С 2017 года генеральный прокурор Швейцарии проводит расследование в отношении крупной российской шпионской организации против Всемирного антидопингового агентства и других спортивных организаций, включая Спортивный арбитражный суд, базирующийся в Лозанне.

Управление военной разведки России, ГРУ также проявляет особую активность в этой стране: помимо их активности по отношению к ВАДА, агенты разведки также проявляли интерес к Организации по запрещению химического оружия в Гааге.

Сайт расследований Bellingcat показал, что Швейцария была ключевым связующим звеном для оперативников ГРУ, ответственных за покушение на Сергея Скрипаля — и непреднамеренное убийство Дон Стерджесс — в Британии в марте 2018 года с использованием вещества «Новичок». Двое главных подозреваемых в этом инциденте — Александр Петров и Руслан Боширов — утверждали, что занимаются бизнесом по спортивному питанию, и заявили, что шесть поездок, которые они совершили в Женеву непосредственно перед попыткой убийства в Солсбери, имели своей целью отдых.