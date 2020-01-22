закрыть
22 января 2020, среда, 17:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Airbnb предлагает пожить в доме Джульетты бесплатно

  • 22.01.2020, 16:56
Airbnb предлагает пожить в доме Джульетты бесплатно

Для этого нужно описать свою историю любви.

Сервис бронирования жилья Airbnb предлагает переночевать в доме Джульетты в итальянской Вероне в День святого Валентина бесплатно. Победителя выберут на конкурсе, пишет 34travel.me.

Чтобы участвовать в конкурсе, нужно подготовить текст на английском языке и отправить его представителям сервиса до 2 февраля 23:59. Победителем сможет стать только одна пара.

Влюбленные станут первыми, кто остановится в доме Джульетты из экранизации Франко Дзефирелли. В план «ночевки» входит ужин при свечах от шеф-повара мишленовского ресторана, прогулка по Вероне и профессиональная фотосессия.

Дом Джульетты представляет собой дворик с балконом, где, как предполагается, Ромео признался Джульетте в любви. Каждый день туда приезжают сотни туристов, чтобы увидеть знаменитый символ любви и воспроизвести историю из пьесы Шекспира.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко нуждается в психотерапии
Лукашенко нуждается в психотерапии Валерий Карбалевич
И это все не сказка
И это все не сказка Иван Яковина
Что задумал Путин и к чему такая спешка
Что задумал Путин и к чему такая спешка Андрей Пионтковский
От пенсии до пенсии живут студенты весело
От пенсии до пенсии живут студенты весело Ирина Халип