Алло, это прачечная? 26 22.01.2020, 18:26

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Алексей Навальный

Фото: AP

Навальный показал нового министра культуры РФ с нецензурной надписью на футболке.

Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал 22 января в Facebook фотографию нового министра культуры Ольги Любимовой в футболке, на которой сделана нецензурная надпись.

"Кто вы такие? Что вам надо? Я вас не знаю, идите нах...й", – гласит она.

Навальный подписал фото: "Алло, это прачечная?" Ну а дальше вы этот анекдот сами знаете".

Новое правительство РФ было назначено 21 января. На должности министра культуры 39-летняя Любимова сменила Владимира Мединского.