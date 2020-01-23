Олег Сенцов об Украине: Мы станем страной, которой хотим быть 1 23.01.2020, 11:26

Олег Сенцов

Фото: charter97.org/Иван Межуй

За шесть лет войны с Путиным украинцы не сдались.

Украинский режиссер Олег Сенцов, выступая в швейцарском Давосе, заверил мировое сообщество, что Украина не свернет с пути евроинтеграции, поскольку уже шесть лет ей удается противостоять российской агрессии, пишет «Новое время».

Сенцов выступил с короткой речью перед гостями украинского завтрака на Всемирном экономического форума в Давосе, который традиционно организовал Фонд Виктора Пинчука.

Начиная свое выступление, бывший политзаключенный Кремля заявил, что будет говорить на украинском, поскольку его английский пока несовершенен. Далее приводим полный текст заявления Сенцова:

«Наша страна - Украина - сейчас тоже несовершенна. Мы имеем большие проблемы постсоветского государства - об этом говорил господин премьер [Алексей Гончарук] - это коррупция на всех уровнях, это старое госуправление, это бедный народ.

Но наш выбор - наше стремление вступить в ЕС, жить по европейским принципам и на европейском уровне - уже сделан. Сделан шесть лет назад, и с этого пути мы никогда не свернем. В этом вы должны быть уверены.

У нас независимые демократические выборы. И последняя смена власти это продемонстрировала всему миру. Шесть лет мы боремся с нашим врагом Путиным, с российской агрессией - это всем известно. Но за шесть лет мы не сдались, он нас не победит никогда. Если мы смогли сделать это, мы сделаем и другое - мы сделаем реформы, мы станем той страной, которой хотим быть.

Слава Украине!"