В Китае еще один город закрыли на карантин из-за нового вида коронавируса 23.01.2020, 16:00

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Фото: AP/Mark Schiefelbein

Он находится в семидесяти километрах от Уханя.

В Китае на карантин закрыли еще один город — Хуанган, расположенный в семидесяти километрах от Уханя, где была зарегистрирована первая вспышка нового вида коронавируса 2019-nCoV, вызывающего пневмонию. Власти запретили жителям выезжать из города, опасаясь дальнейшего распространения болезни, передает «Интерфакс».

Городская администрация закрыла интернет-кафе и кинотеатры, в городе перестал работать общественный транспорт. Ранее власти изолировали и сам Ухань, где проживает 11 миллионов человек, автобусное и водное сообщение с городом было полностью прекращено.

Тем временем в Пекине сообщили об отмене праздничных мероприятий в честь наступления нового года по лунному календарю. На данный момент более 630 человек заразились неизвестной болезнью, из них 25 скончались. Случаи инфицирования также были зафиксированы в Таиланде, Южной Корее, Японии и США. По данным китайских медиков, вирус передается от человека к человеку.

Китайские ученые предполагают, что источником коронавируса были дикие животные, которыми незаконно торговали на рынке морепродуктов в Ухане. Предположительно, это могли быть змеи или крысы.