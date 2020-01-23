Почему муравьи ходят кругами вокруг iPhone? 3 23.01.2020, 17:29

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Энтомологи попробовали объяснить известный феномен.

Вирусное видео, в котором муравьи начинают ходить кругами вокруг айфона, как только он принимает входящий звонок, в конце прошлой недели обрело второе дыхание — как часто бывает с вирусными роликами, его выложили в 2015 году, а снова вспомнили в 2018 году. На новой волне интереса мы приводим разные объяснения странного поведения насекомых и выбираем из них самую правдоподобную, пишет «Популярная механика».

Авторы канала ViralVideoLab, где видео впервые появилось, объясняют этот кольцевой марш «электромагнитной волной» входящего звонка, но что имеется в виду, мы не очень понимаем. Радиоволны окружают нас (и муравьев) постоянно, и почему насекомые среагировали именно на этот входящий сигнал, а не на другие, наполняющие эфир, неясно.

Энтомолог из университета штата Новая Англия Найджел Эндрю (Nigel Andrew) указывает на то, что у муравьев есть магнитные сенсоры, которые насекомые используют для ориентации. Действительно, некоторые виды (например, южноамериканские муравьи-листорезы Atta colombica) ориентируются по магнитному полю с помощью органов, расположенных в усиках. Но, во‑первых, неизвестно, какой вид муравьев марширует на видео, а во-вторых, вряд ли смартфон создает колебания магнитного поля, способные повлиять на поведение муравьев даже нужного вида.

Скорее всего дело в феномене, который мы уже описывали. Называется он иногда «муравьиным кругом смерти» и заключается в том, что муравьи — существа, лишенные зрения, — иногда загоняют сами себя в ловушку обоняния и системы химических сигналов. По дороге к месту, где много пищи, муравьи выделяют специальный сигнал, который должен привлечь к изобильному месту сородичей. Случайно попав на собственный такой след, муравей начинает ходить по кругу, оставлять еще больше пахучего вещества, на тот же след встают новые муравьи. Иногда в ловушку попадают сотни и тысячи насекомых, а диаметр «муравьиных кругов» достигает сотен метров — самые впечатляющие видео мы приводили здесь. Возможно, с муравьями, ходившими вокруг айфона, случилась та же беда, а формирование круга случайно совпало со звонком.