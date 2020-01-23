От 60 копеек до 80 рублей: почта и банки Беларуси установили новые комиссии за платежи 26 23.01.2020, 18:50

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Власти приготовили «сюрприз» для старшего поколения.

Несмотря на обилие инфокиосков и различных платежных терминалов, многие белорусы, особенно старшее поколение, предпочитают оплачивать разные услуги в кассах банков или на почте. Возможностью платить без комиссии при помощи, к примеру, мобильного или интернет-банкинга многие не пользуются по разным причинам: боятся ошибиться или запутаться в ветвях дерева услуг ЕРИП, пишет kp.by.

Раньше этим страхом пользовались банки, взимая комиссии за платежи наличными в своих кассах, а с 1 января не осталась в стороне и «Белпочта».

Теперь в кассах почтовых отделений страны за каждую операцию берут плату в размере 60 копеек. Есть, правда, исключения: по-прежнему бесплатно можно рассчитаться по платежам в бюджет и перевести деньги на благотворительные счета. Не возьмут 60 копеек также, если платите за коммунальные услуги, за стационарный телефон или за услуги самой «Белпочты». Но, к примеру, за оплату услуг интернет-провайдеров, операторов кабельного телевидения или охранной сигнализации придется раскошелиться. Три подобных платежа - это плюс 1 рубль 80 копеек к итоговой сумме. Согласитесь, немало, особенно учитывая, что услуги на почте оплачивают, главным образом, пенсионеры.

Впрочем, комиссии почты еще лояльны. В январе многие банки также пересмотрели свои ставки, увы, в сторону увеличения. С 15 января с 1,5 до 2 рублей выросла комиссия при оплате услуг в кассах Беларусбанка. Заплатить их придется, если вы, к примеру, платите за обучение или в пользу интернет-провайдеров, причем не только наличными деньгами, но и по карточке. Радует, что платить комиссию при оплате основных и дополнительных коммунальных услуг в кассах Беларусбанка пока по-прежнему не нужно.

В БПС-Сбербанке с 20 января комиссия за прием наличных денег и совершение операции по банковской платежной карточке в кассе банка по платежам в пользу производителя услуг выросла сразу на 2 рубля: с 3 до 5 рублей. Стоит отметить, что в кассах БПС-Сбербанка возьмут комиссию даже при оплате коммуналки или электричества. Выходит, заплатив за ЖКХ, электроэнергию и, к примеру, интернет, к итоговому чеку нужно прибавлять сразу 15 рублей банковской комиссии.

С 1 февраля во всех без исключения кассах Паритетбанка начнут брать комиссию за прием наличных денег по платежам за услуги ЕРИП. Ее размер - 2 рубля. Их возьмут за все платежи, исключая оплаты в бюджет (налоги, сборы, штрафы и пошлины).

Некоторые банки размер комиссии определяют в процентах от суммы платежа, очерчивая при этом минимальный порог своего вознаграждения. Такая практика у Белинвестбанка: комиссия составляет 2% от суммы, но не может быть меньше 2 и больше 80 рублей. В Идея Банке возьмут те же 2%, но не менее 5 рублей, в Технобанке ограничились скромными 0,5%, при этом нижний предел комиссии - 2 рубля, верхний - 50.