В Беларуси проверили «азиатские» магазины: есть любопытные результаты 7 24.01.2020, 9:03

6,008

Откуда у них такие цены?

Белорусские ИП испокон веку плохо относятся к азиатским «магазинам дешевых товаров», которые несколько лет назад стали появляться по всей стране. Война продолжается, на недавнем форуме белорусские коммерсанты приняли резолюцию, в которой затрагивалась и эта тема. Предпринимательское объединение «Перспектива» информирует, что на резолюцию пришел ответ из МАРТ: «азиатские» магазины проверены, есть любопытные результаты, сообщает onliner.by.

В частности, в письме говорится, что с 2017 года был организован системный мониторинг «азиатских» магазинов. МАРТ занимался этим как самостоятельно, так и вместе с исполкомами, Минздравом, МНС, Госкомитетом по стандартизации и МВД.

В 2019 году совместные мониторинги проведены в 106 торговых объектах, принадлежащих 96 субъектам хозяйствования. Нарушения законодательства были найдены у всех. По итогам выдали больше 140 рекомендаций, за невыполнения которых грозят санкции.

Например, по фактам выявленных нарушений (в том числе повторным) начаты административные процессы начат в отношении представителей 49 субъектов хозяйствования.

Также МАРТ отмечает, что на вторую половину 2019 года было запланировано 4 проверки субъектов, по которым истекает срок моратория на проверки. Провести их не удалось: все эти магазины закрылись.

— Чудес не бывает, — глава «Перспективы» Анатолий Шумченко изначально не верил, что с ценообразованием в таких организациях все чисто. — Ну не может цена отличаться на 200—300 процентов. Фактически мы наблюдаем, как гости устраивают здесь белорусский «Черкизон». Причем это не просто торговые места, а магазины площадью до 500 «квадратов». Конечно, белорусские предприниматели не имеют ничего против — но только если мы будем на тех же условиях работать.