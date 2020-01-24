Какой будет погода на выходных 24.01.2020, 18:26

Прогноз погоды по Беларуси на 25 - 27 января.

25 января ночью погоду будет определять атмосферный фронт, днем неустойчивая воздушная масса, распространяющаяся с Балтийского моря. Будет облачно, днем с прояснениями, пишет сайт pogoda.by.

Во многих районах пройдут небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1.. +4°С, максимальная днем +1.. +6°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем - расти..

26-27 января продолжится поступление неустойчивой воздушной массы. .

26 января ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах республики возможны небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3.. +2°С, максимальная днем 0.. +5°С..

27 января местами по республике пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -2.. +3°С, максимальная днем 0.. +5°С.