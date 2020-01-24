Блогеру «Серому Коту» вручили повестку на новый суд 4 24.01.2020, 19:42

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Дмитрия Козлова вызвали в Лениннский суд Минска.

Оршанского блогера Дмитрия Козлова ("Серый Кот") вызвали в милицию, чтобы вручить повестку в Ленинский суд Минска на 27 января, передает Еврорадио.

21 января Козлов вышел на свободу после 25 суток ареста. Перед этим ему дали ознакомиться с постановлениями суда, согласно которым парень осужден на 105 суток за акции в поддержку независимости. Однако через 25 суток ареста "Серого Кота" неожиданно выпустили на свободу — под предлогом того, что в изоляторе нужно провести дезинфекцию.

Теперь его ждет еще один суд — за акцию 8 декабря.

За что и когда судили "Серого кота"?

26 декабря, суд Оршанского района — 15 суток за призывы к участию в акции 7 декабря.

26 декабря, суд Московского района Минска (заочно) — 15 суток за участие в акции 7 декабря.

9 января, суд Оршанского района — 15 суток за участие в акции 21 декабря.

10 января, суд Оршанского района — 15 суток за участие в акции 20 декабря.

13 января, суд Оршанского района — 15 суток за призывы к участию в акции 29 декабря.

15 января, суд Оршанского района — 15 суток за призывы к участию в акции 21 декабря.

16 января, суд Оршанского района — 15 суток за призывы к участию в акции 20 декабря

27 января в суде Ленинского района Минска должен состояться суд за участие в акции 8 декабря.

Всего блогер получил 105 суток ареста.

Белорусские правозащитники выразили протест по поводу политического преследования и ареста блогера. Они потребовали отменить все вынесенные судебные постановления на Козлова. В ином случае они будут считать Козлова политзаключенным.