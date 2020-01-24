Медики назвали полезные горячие напитки, которые помогут укрепить иммунитет зимой 3 24.01.2020, 20:29

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Эти напитки - дополнительная защита для организма.

Медики перечислили пять полезных горячих напитков для укрепления иммунитета в зимний период. В холодную пору организм особенно подвержен различным вирусам, поэтому нуждается в дополнительной защите, пишет lenta.ua.

Сочетание горячей воды с лимоном позволит очистить организм от токсинов, скопившихся в почках и печени.

Имбирный чай окажется хорошим средством для лечения простуды и ее профилактики, а еще с его помощью можно решить проблему несварения и избавиться от тошноты.

Коричное молоко в нагретом виде станет идеальным решением при воспалениях и болях в суставах. В корице содержится куркумин, имеющий ряд полезных свойств.

Специалисты рекомендуют иногда включать в рацион напиток, имеющий в составе яблочный уксус, корицу и воду. За счет такого “коктейля” можно ускорить процесс избавления от лишнего веса, а если его нагреть, положительный эффект ощутит пищеварительная система.

Миндальное молоко с имбирем и кокосовым маслом представляет собой комбинацию из трех суперпродуктов, способных эффективно противостоять простуде.