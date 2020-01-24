Удивительная история предприятия, которое хотел посмотреть Лукашенко, а оно - банкрот 24.01.2020, 20:58

Оказывается, впервые диктатор там был в 2005-м, направив его на «путь модернизации».

В пятницу изначально ожидалось, что, будучи в Шклове, Лукашенко побывает только на заводе газетной бумаги. Но, уже будучи там, неожиданно решил изменить маршрут, пишет gazetaby.com.

Одной из точек, кроме прочих, он обозначил «Шклов Форест ЛТД». Но…

Пока Лукашенко смотрел другие предприятия, выяснилось, что деревообрабатывающее предприятие не работает. Оно сильно закредитовано, и у собственников нет средств решать накопившиеся проблемы, сообщает пресс-служба правителя. И дополняет: местная власть также не знает, что делать с этим производством. Лукашенко поручил разобраться с этим вопросом и подробно доложить ему о ситуации.

А теперь об истории предприятия, которое вместо образцово-показательного стало банкротом, а с его инвесторов «сняли стружку».

Учредителями компании «Шклов Форест Лтд», созданной в 2002 году, были американская фирма «Командер Кэпитал ЛЛК» и крупная латвийская лесозаготовительная и трейдерская компания Lindeks. На тот момент это был серьезный бизнес, работавший в основном с сырой древесиной. На пике его развития годовой объем продаж составлял 200 тыс. куб. м. древесины на сумму 40 млн долларов, ранее писала Завтра твоей страны.

Беларусь привлекла зарубежных инвесторов возможностью заготавливать и экспортировать усыхающий ельник. Потом они начали производить в Шклове пиломатериалы.

Лукашенко впервые посетил «Шклов Форест» в 2005-м. Тогда он потребовал «углубить переработку древесины».

В декабре 2012 года диктатор совершил незапланированный визит на этот завод: «Мы здесь создадим образцово-показательное предприятие и покажем тот путь, по которому надо модернизировать предприятие низшего уровня».

Тогда же он поручил до 7 ноября 2013 года установить новое оборудование для выпуска продукции с большей глубиной переработки.

— Напрягайте, вызывайте собственника-частника этого и делайте все, что надо. Если он откажется и не может — делайте сами, — приказал Лукашенко чиновникам.

Но частник счел нецелесообразным дополнительно вкладывать деньги в шкловское предприятие.

В начале 2014-го глава администрации Лукашенко Андрей Кобяков поручил Могилевскому облисполкому найти новых инвесторов. Поиски не увенчались успехом.

На сегодня данное унитарное предприятие числится в списках банкротов. Несколько лет назад имущество компании пошло с молотка.