Видеофакт: Егор Шарангович оригинально исполнил и отпраздновал победный буллит 25.01.2020, 11:30

Егор Шарангович

Белорусский форвард принес «Бингемтону» победу над «Сиракьюзом».

Белорусский форвард "Бингемтона" Егор Шарангович реализовал победный буллит в выездном матче с "Сиракьюзом" (4:3 Б). Минчанин стал единственным из десяти игроков, переигравших вратаря в послематчевой серии, сообщает pressball.by.

Совершив успешную попытку, Шарангович изобразил судейский жест, обозначающий взятие ворот.

This shootout goal and the trash talking after is great pic.twitter.com/zaXxXqvJaT — John LaGrace (@jlagrace10) January 25, 2020

В игровое время на счету белорусского "дьявола" два броска и показатель полезности -2.

"Лихай-Вэлли" Максима Сушко в гостях проиграл "Провиденсу" (3:4). Белорусский форвард "фантомов" не отметился результативными баллами, исполнил два броска и заработал две минуты штрафа при -1 в графе "плюс-минус".