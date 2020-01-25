Медики рассказали о пользе зефира для здоровья 25.01.2020, 11:40

Сладость содержит уникальные вещества.

Зефир признали очень полезным для женщин, так как он уменьшает боль при менструации и приводит в порядок работу внутренних органов. Также продукт благоприятно сказывается на умственной деятельности, пишет lenta.ua.

По словам медиков, зефир не должен в полной мере заменить остальную пищу, а стать частью рациона. В его состав входит агар-агар, богатый на йод и селен, так как эту добавку изготавливают из морских водорослей. Они положительно воздействуют на щитовидную железу, улучшают состояние кожи и уменьшают риск появления онкологии. Зефир несет пользу детям из-за его особенностей не увеличивать уровень сахара в крови и способности не наносить вред зубам.

Диетологи советуют людям принимать в пищу данное кондитерское изделие, потому как оно хорошо насыщает организм полезными элементами без какого-либо вреда для талии. Это особенно актуально для представительниц прекрасного пола, к тому же зефир позитивно воздействует на функционирование внутренних органов. Также в нем содержатся вещества, которые «перезапускают» работу ЖКТ после употребления блюд, насыщенных жирами.