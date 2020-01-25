Два очка Протаса помогли «Принс-Альберту» победить «Эдмонтон» 25.01.2020, 13:10

Алексей Протас

Белорусский хоккеист отличился в матче WHL.

В матчах чемпионата Западной хоккейной лиги (WHL) "Принс-Альберт" с Алексеем Протасом и Ильей Усовым в составе дома одолел "Эдмонтон" Владимира Алистрова (3:2), "Летбридж" Данилы Паливко в гостях разгромил "Реджайну" (7:2), "Принс-Джордж" Владислава Михальчука уступил в родных стенах "Камлупсу" (0:3), сообщает pressball.by.

В активе Протаса пара результативных передач, четыре броска и показатель полезности +1. Усов отметился пятью выстрелами в створ. У Алистрова три броска и -2 по "+/-". Еще один белорус в составе "Принс-Альберта" Даниил Степанов в заявке отсутствовал.

Паливко очков не набрал, трижды бросил по воротам и записал +2 в графу полезности.

Михальчук исполнил один бросок при показателе полезности -1.