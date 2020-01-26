Зеленский едет с визитом в Польшу 26.01.2020, 12:27

Запланирована встреча Анджея Дуды с украинским президентом.

26-27 января президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с рабочим визитом в Польше, cообщает liga.net.

Цель поездки - участие в памятных мероприятиях, которые пройдут в Освенциме в 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Предусмотрена встреча Зеленского с президентом Польши Анджеем Дудой.

23-24 января Зеленский находился с рабочим визитом в Израиле для участия в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.