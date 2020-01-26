Эксперт: Отставка Суркова запустила для Украины план «Б» 1 26.01.2020, 15:19

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ВЛАДИСЛАВ СУРКОВ

ФОТО: KP.RU

В Кремле идет борьба за сферы влияния.

Увольнение Владислава Суркова, который планировал "заморозить" конфликт на Донбассе, означает, что Кремль будет пытаться вернуть оккупированные территории обратно Украине. Перестановки в Кремле приведут к тому, что теперь грабить Донбасс и дестабилизировать ситуацию в стране будет ФСБ и ее агентура. Такие мысли Апострофу высказал военный обозреватель, главный редактор сайта "Информационное сопротивление" Юрий Карин:

— Отставка помощника Владимира Путина Владислава Суркова, курировавшего ранее ДНР и ЛНР и считавшегося идеологом "Новоросии", никак не повлияет на ход переговоров. Произошедшее повлияет лишь на ход, формы, методы российской агрессии против Украины. Сурков являлся идеологом замороженного конфликта, а сейчас Кремль формирует события, чтобы на своих условиях впихивать метастазу ОРДЛО обратно в Украину.

Дмитрий Козак, который сейчас считается главным контактным лицом Кремля по ЛНДР, - это лишь одна из пешек, выставленных Владимиром Путиным на шахматную доску. И вопрос принуждения агрессора к миру, по прежнему лежит в плоскости санкционного и политического давления на него, а не зависит от назначенного Путиным куратора. Также, вряд ли стоит ожидать прекращения огня по линии соприкосновения украинских и оккупационных войск. Будут дополнительно активизироваться различные мероприятия для зарубежной аудитории по дискредитации Украины и попытки превратить российскую агрессию во внутриукраинский конфликт. Яркий пример - пропагандистский перформанс партии кума Путина во Франции в рамках кремлевского проекта парламентского нормандского формата. Продолжится дезориентация населения Украины посредством промосковского медийного пула в Украине. Будут также элементы сырьевого шантажа. Кураторы украинского направления меняются, а российская агрессия продолжается.

Отметим, что битва за Донецк и Луганск между ФСБ и ГРУ российского Генштаба развернулась фактически сразу же после начала российской агрессии в Украине. Деньги, знаете ли, приличные, а финансовые потоки с оккупированных территорий - слабоконтролируемые. В общем, лакомый кусок, за который и сцепились в Москве. Именно поэтому войну Суркова с дуэтом Козак-Бабич нельзя рассматривать как что-то личное, здесь речь идет о битве так называемых башен Кремля за сферы влияния, в том числе за Украину.

Здесь надо учитывать, что около десяти лет назад появился негласный договор: ГРУ имеет зону влияния в СНГ, а ФСБ – в дальнем зарубежье, что, в конечном итоге и привело к возникновению связки главного идеолога и по совместительству "смотрящего за Украиной", Владислава Суркова с российской военной разведкой. Все шло своим чередом и этот договор особо не нарушался, но потом начались проблемы: Украина не сдалась и, вместо установления полного контроля над ней, РФ была вынуждена остановиться в донецких степях, сформировав никем не признанные квазиобразования - ДНР и ЛНР.

В отличие от аннексированного Крыма, с точки зрения россиян, Донбасс можно грабить, ведь он ничейный. Именно тут "на арене" появилась не только ФСБ, а и представители других башен Кремля в небезосновательной надежде поживиться. Это перевело Суркова из статуса: "безраздельный хозяин" в положение "один из многих", пусть даже и довольно влиятельных.

На финишную прямую данная борьба вышла летом 2019 года, когда Путин начал осознавать (и то далеко не в полном объеме) степень провала Кремля на президентских и парламентских выборах в Украине и в принципе на всем "украинском направлении". Результаты выборов "замораживали" крайне невыгодную для него ситуацию еще как минимум на пять лет, ведь его прямые "протеже" вожделенной власти так и не получили.

Судя по всему, именно тогда Путин и принял решение внедрять план "Б" - ведь от нашей страны ему одни расходы, начиная от санкций и заканчивая необходимостью финансирования ОРДЛО. В итоге под Сурковым "закачалось кресло", что в конечном итоге и привело к его отставке. Этому способствовали ФСБшная связка Беседа-Козак-Бабич, которые сначала "отжали" у Суркова часть "полномочий по Украине", а впоследствии нанесли несколько ударов по Абхазии, которую Сурков долгое время единолично контролировал.

В Кремле отлично понимают невозможность "решения украинского вопроса" военными методами. Исходя из этого, продолжится развитие планов по дестабилизации нашей страны, но уже под полным контролем ФСБ. Как именно - можно посмотреть, набрав в интернете: "план "Шатун", достоверность которого выносим за скобки. Схемы именно такого типа использовались и используются в Украине, Грузии, Молдове, Черногории, Каталонии, Шотландии, Франции, Чили... А вот его реализацию необходимо рассматривать как некую подготовку к грядущим где-то через полгода событиям, ведь Путину прямо сейчас откровенно не до Украины или Беларуси. Царь Руси не всесилен. Доказано "Северным потоком - 2".