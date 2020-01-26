Леонид Парфенов о российских властях: Как им не тошно? 26.01.2020, 17:29

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ЛЕОНИД ПАРФЕНОВ

ФОТО: ТАСС

Цитата дня от известного российского журналиста.

— Я не могу простить притворства. Сам себя я очень избаловал — давно делаю только то, что хочу, и совсем не могу терпеть того, что мне поперек души, — заявил Леонид Парфенов в интервью esquire.ru. — Природа нынешней российской власти для меня из-за этого даже отчасти загадочна: как им самим-то не тошно? Ведь ведают, что творят, и не верят в свой официоз ни минуты. Полный цинизм.

И знают про свою узурпацию, и про свои победы на выборах с заранее известным результатом, и про своего хозяина, и про цену всему. На что надеются на этих своих дачах с уточками? Каким представляют будущее? Думают: как сегодня — так и будет всегда?