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Леонид Парфенов о российских властях: Как им не тошно?

  • 26.01.2020, 17:29
  • 1,539
Леонид Парфенов о российских властях: Как им не тошно?
ЛЕОНИД ПАРФЕНОВ
ФОТО: ТАСС

Цитата дня от известного российского журналиста.

— Я не могу простить притворства. Сам себя я очень избаловал — давно делаю только то, что хочу, и совсем не могу терпеть того, что мне поперек души, — заявил Леонид Парфенов в интервью esquire.ru. — Природа нынешней российской власти для меня из-за этого даже отчасти загадочна: как им самим-то не тошно? Ведь ведают, что творят, и не верят в свой официоз ни минуты. Полный цинизм.

И знают про свою узурпацию, и про свои победы на выборах с заранее известным результатом, и про своего хозяина, и про цену всему. На что надеются на этих своих дачах с уточками? Каким представляют будущее? Думают: как сегодня — так и будет всегда?


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