Бутусов: Отставка Суркова ничего не изменит в войне России против Украины 4 26.01.2020, 19:48

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Война против Украины – это результат политики Путина.

Роль Владислава Суркова сильно переоценена, судя по фактам, его влияние помощника президента РФ по вопросам социально-экономического сотрудничества с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией было ограничено довольно узкой сферой компетенции – он занимался коммуникационным полем агрессии и информационной войной, пишет в "Фейсбуке" главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

Война против Украины – это результат политики Путина, войной руководили Генштаб ВС РФ и ФСБ, а Сурков был не "серым кардиналом", а всего лишь исполнителем определенных информационных задач. О Суркове слишком много говорят в РФ, прежде всего обиженный и не признанный "наполеон" Гиркин, но это просто от ограниченного кругозора.

Чтобы понять, что отставка Суркова никак не влияет на стратегические цели Путина, надо четко сформулировать – какова цель России в Украине?

1. Заставить Украину прекратить огонь и признать тем самым оккупацию де-факто. Это сценарий Приднестровья и Карабаха, когда миротворцев не вводят и оккупированная страна сама признает невозможность сопротивления агрессору. Донбасс и Крым фактически присоединены к РФ, и процесс их интеграции в РФ идет безостановочно.

2. Пацифистская политика Владимира Зеленского соответствует долгосрочной стратегии Путина, поскольку ослабляет сопротивление российской агрессии и подтверждает позицию Кремля о неспособности Украины контролировать всю свою территорию. Украина отказывается от борьбы за оккупированные территории и тем самым помогает Путину закрепиться на них навсегда. Россия пытается влиять на Зеленского через прямые контакты с его окружением, прежде всего с помощником президента Андреем Ермаком. И очевидно, что в силу различных причин, коммуникатором для контактов с Ермаком Путин решил назначить нового исполнителя, без шлейфа публичных скандалов – Дмитрия Козака. Сурков же никуда не уходит – просто его должность будет называться по-другому.

Вывод:

1. РФ закрепляется на захваченной земле, чтобы максимально осложнить возврат Крыма и Донбасса в состав Украины. Для этого курса Сурков не является сколько-нибудь значимым элементом – поскольку обстановка стабилизировалась, сейчас нужны не импровизации.

2. От попытки захвата Украины Путин отказался на время – и только в результате сопротивления Украинского государства, украинской армии и общества.

3. Путин пытается сделать вид, что будет играть с Зеленским по новым правилам, с чистого листа. Это сугубо информационный и пиаровский ход.

4. Россия развернула свои администрации на оккупированной земле, и Украина и ОБСЕ покорно наблюдают за этим процессом, а протесты слабеют с каждым днем. В этих условиях замена помощников президента РФ – это не смена курса, это просто перестановка коммуникационного оборудования.

5. В Украине Зеленский управляет страной и войной в режиме ручного управления, системная государственная политика отсутствует. А вот Путин ведет войну, опираясь на институции, а винтики в этой системе принципиально не влияют на стратегию.

6. Война против Украины продолжается, и враг будет действовать все более активно, но инструменты войны в Кремле постоянно изменяют и дополняют.