Арина Соболенко вышла в 1/4 финала парного разряда «Australian Open» 27.01.2020, 10:37

Арина Соболенко

Белоруская играет в паре с бельгийкой Мертенс.

Белоруска Арина Соболенко в паре с бельгийкой Элис Мертенс пробилась в четвертьфинал "Australian Open". В матче 1/8 финала девушки, посеянные под третьим номером, в двух партиях обыграли Веронику Кудерметову и Алисон Риск — 5:7, 6:3, 6:2, пишет "Прессбол".

В.Кудерметова (Россия)/Э.Риск (США) — А.Соболенко (Беларусь)/Э.Мертенс (Бельгия) — 7:5, 3:6, 2:6

В следующем раунде соперником Соболенко и Мертенс станут Х.Чань (Тайвань)/Ю.Чань (Тайвань).