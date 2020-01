«Грэмми-2020» во всех основных номинациях получила 18-летняя американка 27.01.2020, 10:46

В Лос-Анджелесе прошла 62-я церемония вручения премии.

В Лос-Анджелесе в 62-й раз вручили премию Национальной академии искусства и техники звукозаписи — «Грэмми». Награды во всех основных номинациях получила 18-летняя исполнительница из Лос-Анджелеса Билли Айлиш.

Как сообщается на сайте премии, Билли Айлиш завоевала награды в номинациях: «Запись года», «Песня года» (Bad Guy), «Альбом года» (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?), «Лучший новый артист», а также «Лучший вокальный поп-альбом» (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?).

Награды в трех номинациях получила Лиззо: «Лучшее сольное поп-исполнение» (за песню Truth Hurts), «Лучшее традиционное R&B-исполнение» (за песню Jerome) и «Лучший современный urban-альбом» (Cuz I Love You).

Дуэт Lil Nas X и Билли Рэй Сайрус с Old town road отмечены в номинации за «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой».

Рэпер Lil Nas X взял награду и за «Лучшее музыкальное видео».

The Chemical Brothers получили «Грэмми» за лучшую танцевальную запись (Got To Keep On) и лучший танцевальный/электронный альбом (No Geography).

За лучшую рок-песню и лучшее рок-исполнение (This Land) «Грэмми» вручили Гари Ли Кларку.

В номинации «Лучший традиционный вокальный поп-альбом» награду получил Элвис Костелло (Look Now).

Лучший рэп-альбом — Igor (Tyler, The Creator).

Лучший альтернативный альбом — Father Of The Bride (Vampire Weekend).

Лучший кантри-альбом — While I’m Livin' (Tanya Tucker).

Андерсон Пак получил «Грэмми» в номинациях «Лучшее R&B-исполнение» (Come Home) и «Лучший R&B-альбом» (Ventura).

А PJ Morton за лучшую R&B-песня — Say So.

Премию «За музыкальные достижения всей жизни» получил Игги Поп. Это его первая за 60-летнюю карьеру статуэтка.

В номинации «Лучший саундтрек» статуэтку получила исландка Хильдур Гуднадоуттир за сериал «Чернобыль». Лучшим музыкальным фильмом назван «Homecoming» Бейонсе.

В номинации «Лучший альбом разговорного жанра» победила бывшая первая леди США Мишель Обама с аудиоверсией мемуаров «Becoming».