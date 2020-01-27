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Депутатов независимости Садовского и Борщевского оштрафовали за акцию в защиту независимости

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  • 27.01.2020, 11:36
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Депутатов независимости Садовского и Борщевского оштрафовали за акцию в защиту независимости
Фото: «Радыё Свабода»

В суде дошло до профанации и ложных показаний.

Cегодня суд Центрального района Минска оштрафовал бывших депутатов Верховного Совета Петра Садовского и Лявона Борщевского за участие в акции в защиту независимости Беларуси, сообщает «Радыё Свабода».

Оба политика пришли на заседание суда и доводили незаконность их преследования, но обоих по итогам суда наказали штрафами в 810 белорусских рублей.

«Это была профанация судебного процесса, свидетели пошли на служебный подлог, ложные показания. Вместо оперативных снимков суд использовал онлайн-трансляции «Радыё Свобода» и «Белсата». В суде я процитировал закон о средствах массовой информации, доводил что эти видеоматериалы не могут рассматриваться как доказательства в суде, что они не имеют права без разрешения пользоваться ими, что не было даты и времени», - сказал Лявон Борщевский.

Суд над Петром Садовским также прошел без учета доводов обвиняемого.


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