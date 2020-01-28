Шесть способов открыть бутылку вина без штопора 36 28.01.2020, 12:58

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Несколько простых способов, которые помогут решить эту проблему.

Об этом пишет «Популярная механика».

Саморез

Если под рукой есть ящик с инструментами, возьмите длинный саморез и пассатижи. Вкрутите саморез в пробку и выньте его при помощи пассатижей (вместо последних можно использовать гвоздодер).

Зажигалка

Распечатайте горлышко бутылки и начните греть область, где находится пробка. Спустя минуту пробка нагреется и вылетит из бутылки.

Шумовка и саморез

Обычную металлическую шумовку уложите на горлышко бутылки и вкрутите в одно из отверстий саморез. Затем начинайте выкручивать его, используя шумовку.

Китайские палочки или карандаш

Смысл в том, чтобы не вытаскивать пробку, а вдавить ее внутрь бутылки. Палочки довольно прочные и длинные, поэтому ими это делать удобнее. Но если нет палочек, можно использовать карандаш или даже ключи. Отойдите при этом от дивана и прикройте одежду полотенцем, чтобы не испачкать, потому что вино в этом случае немного прольется.

Нож

Сначала втолкните пробку в бутылку указательным пальцем, насколько получится. Возьмите нож с острым концом и лучше с зазубренными краями. Воткните его в пробку до середины и начинайте выкручивать, используя принцип штопора.

Бутылка с газированной водой

Поможет бутылка с газированной водой (лучше 1,5-литровая). Крепко зажмите вино в руках и нанесите несколько резких ударов газировкой по дну бутылки. Продолжайте, пока пробка не сдвинется с места. Как только вы заметите, что пробка начала выходить, поднимите горлышко бутылки вверх и ослабьте силу ударов. Еще несколько движений, и пробку уже можно вытянуть пальцами.