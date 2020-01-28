Нетаньяху официально предъявили обвинение в коррупции 28.01.2020, 19:32

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Биньямин Нетаньяху

Он станет первым действующим премьер-министром Израиля в истории страны, который предстанет перед судом.

Во вторник, 28 января премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху официально предъявили обвинение в коррупции.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на CNN.

Нетаньяху обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Генпрокурор Авичай Мандельблит представил обвинительное заключение в окружном суде Иерусалима после того, как Нетаньяху отозвал свой запрос на предоставление ему иммунитета от судебного преследования.

По словам Нетаньяху, он невиновен, а расследование — это «попытка переворота».

Нетаньяху станет первым действующим премьер-министром, который предстанет перед судом в истории страны. Дата судебного разбирательства еще не назначена, но судебный процесс может занять годы.

В соответствии с израильским законодательством Нетаньяху не обязан уходить в отставку после предъявления обвинения. Он должен уйти в отставку только в том случае, если его осудят и этот приговор будет подтвержден в процессе апелляции.