Нетаньяху официально предъявили обвинение в коррупции
- 28.01.2020, 19:32
- 1,393
Он станет первым действующим премьер-министром Израиля в истории страны, который предстанет перед судом.
Во вторник, 28 января премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху официально предъявили обвинение в коррупции.
Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на CNN.
Нетаньяху обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.
Генпрокурор Авичай Мандельблит представил обвинительное заключение в окружном суде Иерусалима после того, как Нетаньяху отозвал свой запрос на предоставление ему иммунитета от судебного преследования.
По словам Нетаньяху, он невиновен, а расследование — это «попытка переворота».
Нетаньяху станет первым действующим премьер-министром, который предстанет перед судом в истории страны. Дата судебного разбирательства еще не назначена, но судебный процесс может занять годы.
В соответствии с израильским законодательством Нетаньяху не обязан уходить в отставку после предъявления обвинения. Он должен уйти в отставку только в том случае, если его осудят и этот приговор будет подтвержден в процессе апелляции.