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В мировом рейтинге владения английским Беларусь обогнала двоих соседей

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  • 29.01.2020, 12:01
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В мировом рейтинге владения английским Беларусь обогнала двоих соседей

Три другие соседки нашей страны оказались гораздо выше.

Компания EF Education First выпустила рейтинг владения английским языком жителями разных стран. Беларусь обогнала двоих своих соседей, сообщает the-village.me.

Отчет включает в себя 100 стран и регионов. В общем рейтинге не участвуют Великобритания, США, Канада, Австралия, большинство стран Африки, а также, например, Македония, Черногория, Босния и Герцоговина, Словения, Армения, Молдова, Лаос, Бутан, Йемен, Суринам, Гвиана, Гайана, Туркменистан, Таджикистан.

Первое место заняли Нидерланды с рейтингом 70,27. На втором месте — Швеция (68,74), на третьем — Норвегия (67,93). Дополнили десятку Дания, Сингапур, ЮАР, Финляндия, Австрия, Люксембург, Германия.

Беларусь попала в категорию «Низкий уровень» и заняла 47–ю строчку с рейтингом 52,39. При этом Беларусь обогнала две страны-соседки: Россию (48 место, рейтинг 52,14) и Украину (49 место, рейтинг 52,13).

Другие соседки Беларуси оказались гораздо выше: Польша — на 11 месте (63,76), Литва — на 21–м (60,11), Латвия — на 32–м (56,85).

Три последние позиции занимают следующие страны: 98 место — Саудовская Аравия (41,60), 97–е — Кыргызстан (41,51), 100–е — Ливия (40,87).

Отдельно оценивались показатели столиц. Первые три места — у Амстердама (71,35), Стокгольма (69,24) и Копенгагена (68,52). Минск попал в группу «Средний уровень»: 53,58 балла, при этом у Москвы результат чуть выше: 53,86, а у Киева ниже — 53,51. В самом низу рейтинга столиц — Ташкент: 42,52.


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