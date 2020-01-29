В мировом рейтинге владения английским Беларусь обогнала двоих соседей 1 29.01.2020, 12:01

1,386

Три другие соседки нашей страны оказались гораздо выше.

Компания EF Education First выпустила рейтинг владения английским языком жителями разных стран. Беларусь обогнала двоих своих соседей, сообщает the-village.me.

Отчет включает в себя 100 стран и регионов. В общем рейтинге не участвуют Великобритания, США, Канада, Австралия, большинство стран Африки, а также, например, Македония, Черногория, Босния и Герцоговина, Словения, Армения, Молдова, Лаос, Бутан, Йемен, Суринам, Гвиана, Гайана, Туркменистан, Таджикистан.

Первое место заняли Нидерланды с рейтингом 70,27. На втором месте — Швеция (68,74), на третьем — Норвегия (67,93). Дополнили десятку Дания, Сингапур, ЮАР, Финляндия, Австрия, Люксембург, Германия.

Беларусь попала в категорию «Низкий уровень» и заняла 47–ю строчку с рейтингом 52,39. При этом Беларусь обогнала две страны-соседки: Россию (48 место, рейтинг 52,14) и Украину (49 место, рейтинг 52,13).

Другие соседки Беларуси оказались гораздо выше: Польша — на 11 месте (63,76), Литва — на 21–м (60,11), Латвия — на 32–м (56,85).

Три последние позиции занимают следующие страны: 98 место — Саудовская Аравия (41,60), 97–е — Кыргызстан (41,51), 100–е — Ливия (40,87).

Отдельно оценивались показатели столиц. Первые три места — у Амстердама (71,35), Стокгольма (69,24) и Копенгагена (68,52). Минск попал в группу «Средний уровень»: 53,58 балла, при этом у Москвы результат чуть выше: 53,86, а у Киева ниже — 53,51. В самом низу рейтинга столиц — Ташкент: 42,52.