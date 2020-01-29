Война за мирное сельское хозяйство 2 Леонид Фридкин

29.01.2020, 15:12

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Война с экономикой и здравым смыслом — безнадежны.

Было Лукашенко сказано:

"Двадцать лет назад, вы помните, было по-другому: жрать было нечего, тогда литр молока был счастьем. Сейчас молока, мяса - некуда девать в целом по стране".

Помнится, как раз в 2000-м ничего подобного не припоминается. Может, с памятью у нас что-то стало? Ну дык, ежели кто запамятовал, завсегда Белстат напомнит.

И вообще, не странно ли в стране, находящейся в центре Европы, в XXI веке считать особым достижением наличие элементарных продуктов питания на прилавках . Все, кроме нас, решают эту задачу самым мирным образом. С минимальным вмешательством чиновников. И даже несмотря на мировые цены на энергоносители

Однако так уж устроена административно-командная бюрократия. Ее хлебом не корми, дай в войнушку поиграть. Вот только война с экономикой и здравым смыслом еще безнадежнее, чем с шашкой на танки скакать...

Леонид Фридкин, lfriedkin.com