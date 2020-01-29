Обнаружено свидетельство трансконтинентального путешествия неандертальцев 29.01.2020, 17:30

Фото: Richard Roberts

Древние гоминиды не были домоседами.

Археологи во главе с Ксенией Колобовой из Института археологии и этнографии СО РАН и Ричардом Робертсом из австралийского Университета Вуллонгонга опубликовали результаты исследования по итогам работ в Чагырской пещере, расположенной в предгорьях Алтая, где в 2008 году была обнаружена стоянка неандертальцев, пишет National Geographic.

В результате раскопок в пещере были обнаружены 74 фрагмента костей неандертальцев и около 90 тысяч каменных артефактов. Исследователи сравнили 4132 каменных орудия, найденных в Чагырской пещере с каменными артефактами неандертальцев в Европе и Западной Азии, а также с образцами из Денисовой пещеры.

Авторы работы обнаружили, что эти каменные орудия очень похожи на орудия микокской культуры эпохи среднего палеолита (от 150 до 30 тысяч лет назад), распространенной в Восточной и Центральной Европе, тогда как в Денисовой пещере таких артефактов нет. Они датируются от 60 до 50 тысяч лет назад, что говорит о хронологическом, технологическом и типологическом пересечении. Ученые провели трехмерный геометрико-морфометрический анализ орудий из Чагырской пещеры и орудий с одной стоянки с территории Германии, которая датируется примерно так же, как Чагырская пещера.

«Мы получили такую степень сходства, которая может быть представлена на одном памятнике. Бифасы — ножи такого типа — с территории Германии абсолютно подобны ножам из Чагырской пещеры», — говорит доктор исторических наук Ксения Колобова, ведущий научный сотрудник ИАЭТ СО РАН.

Расстояние между двумя памятниками составляет примерно пять тысяч километров, а ближайшие памятники этой культуры находятся на расстоянии трех тысяч километров. Всё это дает основание говорить о том, что неандертальцы начали свое путешествие, передвигаясь, вероятнее всего, по северному берегу Каспийского моря. Когда они пришли на Алтай (около 60 тысяч лет назад), там уже обитали денисовцы. Это уникальная территория, на которой происходило взаимодействие сразу нескольких подвидов первобытных людей.

«Если мы положим эти камни рядом с европейскими и не будем обращать внимания на сырье, то не увидим различий. Европейские орудия делались из кремния, наши — из халцедонитов и яшмоидов. Неандертальцы пришли со своими традициями камнеобработки, которые никак не менялись. Это говорит о стабильности и хорошей приспособленности подвида к определенным палеоэкологическим условиям. Эти люди были подготовлены к охоте на крупных млекопитающих и вписались в экосистему настолько органично, что им не нужно было ничего менять. Когда они шли по Евразийской степи, то просто выбирали подходящие экологические ниши, конкретную среду обитания», — поясняет Ксения Колобова.

Исследователи утверждают, что неандертальцы из Чагырской пещеры связаны со второй волной миграции, которая пришла из Европы около 60 тысяч лет назад. Эта популяция шла северным путем, вполне вероятно, следуя за стадами бизонов по Великому Степному поясу, который простирается через всю Евразию. «До Алтая они добрались предположительно в конце 4-й морской изотопной стадии, когда было холодно и сухо. Эти люди были адаптированы к таким условиям, и долина реки Чарыш для них была прекрасным местом обитания», — рассказывает старший научный сотрудник ИАЭТ СО РАН кандидат биологических наук Наталия Алексеевна Рудая.

Чагырская пещера была постоянно посещаемой стоянкой неандертальцев в течение примерно 10 тысяч лет. Из нее людям было удобно выслеживать бизонов, а в долине реки, скорее всего, был охотничий лагерь, где они убивали, разделывали добычу и приносили в пещеру.