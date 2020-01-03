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Белорусские банки сегодня не будут обслуживать предприятия

  • 3.01.2020, 8:27
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Белорусские банки сегодня не будут обслуживать предприятия

Обслуживание физлиц будет происходить в обычном режиме.

В Беларуси 3 января банки не будут оказывать предприятиям некоторые услуги, включая расчетное и кассовое обслуживание. Об этом сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка.

Это связано с тем, что банки и ЕРИП будут дорабатывать сегодня свои автоматизированные системы, чтобы совершить корректный запуск автоматизированных систем, доработанных для совершенствования их взаимодействия с системами Нацбанка (системой мгновенных платежей, автоматизированной информационной системой передачи банковской информации и др.).

Обслуживание физических лиц будет осуществляться в обычном режиме.


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