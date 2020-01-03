Названы три лучших зимних коктейля для укрепления здоровья 2 3.01.2020, 18:47

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Они гарантируют легкость и энергию на целый день.

Три варианта смузи для питательного и легкого завтрака, который поможет пережить праздничные застолья, опубликовал сайт healthinfo.ua. Выбирай любые рецепт, и легкость, бодрость и энергия на целый день тебе гарантированны!

Ананасово-имбирный смузи со шпинатом

Возьми 300 г мякоти ананаса; половинку лимона с цедрой; 50 г свежего шпината, 1 ч.л. тёртого свежего имбиря и 100 г воды. Отправь все в блендер, перемели и сразу выпей.

Яблоко, сельдерей и петрушка

Тебе понадобятся 150 г чистой воды; 1 яблоко; сельдерей по вкусу; 1/3 лимона без цедры; пучок петрушки; 1 банан. Все отправляем в блендер и коктейль здоровья готов.

Грушево-яблочный коктейль с корицей

Ингредиенты: 100 г воды; 1 груша; 2 яблока; щепотка корицы, кунжутные семечки и несколько веточек мяты. Очистить фрукты, порежь и отправь в блендер. Потом добавь корицу, семечки и мяту. Еще раз смешай в блендере. Готово!