Ученые рассказали, можно ли запивать кофе жареную картошку 1 30.01.2020, 8:57

Опыты показали, какие продукты сочетаются с утренним напитком.

Некоторые продукты питания лучше не запивать кофе – это приводит к неблагоприятным процессам в работе организма, которые могут стать спусковым механизмом для целого ряда заболеваний. К такому заключению пришли исследователи из США, сообщает telegraf.com.ua.

Опыты научных специалистов показали, что кофе, выпиваемый после жирных блюд, способствует резкому росту уровня сахара в крови.

"Даже у здорового человека уровень сахара в крови резко подскакивает после того, как он угостился жирной пищей. Если же он запил свой обед кофе, уровень сахара повышается в два раза больше: примерно такие же показатели сахара в крови можно наблюдать у людей с повышенным риском развития диабета", - приводится в издании мнение ученых.

Наблюдая за добровольными участниками эксперимента, исследователи установили: жирная еда повышает уровень сахара в крови здорового человека на 32%. При этом, по словам научных работников, эффект роста сахара в крови в таких обстоятельствах может наблюдаться в течение нескольких часов после съеденных блюд. Когда волонтеры, съедавшие жирную пищу, затем в течение пяти часов выпивали две чашки кофе, их уровень сахара в крови увеличивался на целых 65%.

"Если человек привык запивать кофе бутерброды, гамбургеры или жареную картошку, уровень сахара в его крови повышается слишком часто, - это неминуемо скажется на работе всего организма", - предостерегли ученые.