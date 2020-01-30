Журналистку «Белсата» вызывают на допрос из-за статьи о дедовщине в Слониме 3 30.01.2020, 9:09

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Екатерина Андреева

В СК требуют назвать источники информации.

Корреспондента телеканала «Белсат» Екатерину Андрееву 30 января в 11 часов вызывают в Следственный комитет для допроса в качестве свидетеля по уголовному делу о насилии в армии. Екатерину хотят расспросить об источниках, сообщивших ей об издевательствах над солдаaоми срочной службы в в/ч 33 933, сообщает «Белсат».

В этой воинской части, в Слониме, дислоцируется 11-я отдельная механизированная бригада, где в сентябре 2018 года погиб рядовой Александр Орлов. Тогда комиссия при Минобороны пришла к предварительному выводу, что солдат совершил самоубийство по «личным причинам» и оно не связано со службой в армии. Слонимский районный отдел Управления Следственного комитета по Гродненской области начал проверку.

Однако в январе 2019-го следователи отказали в возбуждении уголовного дела. Мать погибшего пожаловалась в Генеральную прокуратуру и материалы направили в центральный аппарат СК. Повторная проверка снова закончилась отказом возбудить дело. После второй жалобы матери ведомство все же возбудило уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Дальнейший ход расследования общественности неизвестен.

Журналистка «Белсата» Екатерина Андреева. Фото: Ирина Ареховская / Belsat.eu

В статье Екатерины Андреевой, опубликованной на сайте belsat.eu 6 сентября 2018 года (на следующий день после смерти Орлова), несколько бывших сослуживцев погибшего рассказали о насилии, оскорблениях и унижениях со стороны командования. Согласно источникам, офицеры употребляли спирт во время военных учений, заставляли солдат отжиматься, избивали их, а один даже «закрывался в кабинете» с ребятами и «сажал их на колени, касался».

Имена и фамилии источников в статье были изменены по этическим соображениям, фамилии офицеров не называются, так как у редакции не было возможности дополнительно проверить факты насилия. Поэтому публикация фактически представляет собой монологи бывших солдат части.

В октябре 2018 году один из собеседников позвонил журналистке и рассказал, что с ним встречались работники прокуратуры, которые интересовались неуставными отношениями в воинской части. В том числе они упоминали публикацию «Белсата» и спрашивали, разговаривал ли он с журналисткой Екатериной Андреевой. Но с самой журналисткой «Белсата» на связь никто из правоохранительных органов тогда не выходил.

20 января этого года Екатерине позвонил следователь из Слонима и попросил назвать данные источников: имена, фамилии, способ коммуникации с ними. Журналистка ответила, что уже не помнит этих деталей, поскольку прошло много времени с момента публикации. Также она отказалась говорить со следователем не под протокол.

Журналистка «Белсата» Екатерина Андреева. Фото: Belsat.eu

29 января Екатерину по телефону вызвали в Советский районный отдел Следственного комитета для дачи показаний в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 455 Уголовного кодекса («Злоупотребление властью или служебными полномочиями, связанное с насилием или совершенное с применением оружия»). Максимальная санкция по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

«Сотрудница СК, которая мне позвонила, спросила, есть ли у меня сведения о лицах, с которыми разговаривала, записи разговора и т.д. Я сказала, что не помню данные своих собеседников, ведь с тех пор прошло почти полтора года, каких-то записей у меня тоже сейчас на руках нет. Поскольку отказаться от дачи показаний согласно законодательству я не могу, то в СК просто повторю то же самое», – рассказала Екатерина Андреева.

Стандарты журналистской этики предусматривают защиту источники информации. Однако по ст. 39 «Закона о СМИ» журналист обязан раскрыть источник, передавший ему сведения, если этого требует орган уголовного преследования в рамках расследования.

На допрос журналистка собирается идти вместе со своим представителем, адвокатом Сергеем Зикрацким.

Екатерина Андреева работает в штате телеканала «Белсат» с весны 2017 года. Журналистка работает в Беларуси и освещает темы, связанные с политикой и социальными проблемами.