Дворник из Минска требует вернуть 100 долларов невыплаченной пенсии 30.01.2020, 9:52

1,352

Фото: tut.by

Обман со стороны государства вскрылся в случайном разговоре.

У минского дворника Дениса третья группу инвалидности уже 11 лет из-за эпилепсии. Все это время он работал, но получал социальную пенсию, размер которой – около 170 рублей. Несколько месяцев назад знакомая подсказала Денису, что он имеет право на трудовую пенсию – большую на 40 рублей, сообщает «Белсат».

«Спросили, какая у меня пенсия. Я говорю: «Социальная, как и у всех». На следующий день я позвонил в Министерство труда и социальной защиты и спросил, имею ли я право на трудовую пенсию. Они спросили мое имя и фамилию и сказали, что да, потому что я давно работаю, с 2008 года», – рассказывает Денис.

Продолжение — смотрите в видео.