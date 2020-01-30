В Китае заявили об уменьшении новых случаев инфицирования коронавирусом 1 30.01.2020, 10:18

ФОТО: EPA

Количество умерших на утро 30 января достигло 170 человек.

Китайские врачи сообщают об уменьшении количества новых больных коронавирусом.

Об этом со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения Китая сообщает Global Times.

Более чем в 10 провинциях Китая, включая провинцию Хубэй в Центральном Китае, зафиксировано снижение числа новых инфицированных пациентов по сравнению с предыдущим днем, говорится в сообщении.

Тем не менее, в Китае за последние сутки скончались 38 человек, инфицированных коронавирусом 2019-nCoV. Таким образом, общее число погибших от вируса достигло 170 человек. Такие данные обнародовала в ночь на четверг, 30 января, Национальная комиссия здравоохранения КНР, передает dw.com.

Кроме того, выявлены более 1700 новых случаев заболевания этой формой пневмонии. Всего в стране подтверждены уже 7711 случаев заражения. Подозрение на вирус есть еще в отношении 12167 граждан. Китайские власти также подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в Тибете, который оставался единственной частью КНР, где вирус не был распространен.

За пределами Китая по состоянию на вечер 29 января зафиксированы более 50 случаев заболевания коронавирусом в ряде стран, включая Австралию, Вьетнам, Канаду, Малайзию, ОАЭ, Сингапур, США, Таиланд, Францию, Южную Корею и Японию. В Германии им заразились четыре человека.

Распространение коронавируса

Первые случаи заражения новым коронавирусом были связаны с оптовым рынком морепродуктов в городе Ухань в китайской провинции Хубэй. До его закрытия 1 января на этом рынке продавались не только морские млекопитающие, но и летучие мыши, куры, кролики и змеи. По мнению китайских вирусологов, один из этих видов мог стать источником заражения. Пекин ограничил транспортное сообщение с рядом мегаполисов, фактически поместив под карантин свыше 56 млн человек в 18 городах Хубэя.