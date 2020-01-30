Состояние Илона Маска выросло за час на $2,3 миллиарда 13 30.01.2020, 10:33

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ИЛОН МАСК

ФОТО: REUTERS

Это связано с подорожанием акций Tesla.

В среду состояние Илона Маска выросло за час на $2,3 млрд в связи с ростом акций Tesla, сообщает nv.ua.

Акции компании выросли на 12% (до $649 за акцию) после того, как компания сообщила, что ее прибыль в четвертом квартале 2019 года оказалась выше прогнозов. На фоне этого состояние Маска, которому принадлежит примерно пятая часть акций компании, выросло примерно до $36 млрд. На момент закрытия торгов стоимость акций Tesla снизилась до $580,99.

Согласно отчетности компании, ее выручка за этот период выросла до $7,4 млрд. Это лишь на 2% процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, но значительно больше, чем ожидалось ($7 млрд). Чистая прибыль компании в четвертом квартале прошлого года составила $105 млн. По сравнению с четвертым кварталом 2018-го она снизилась на 25%, но компания прибыльна второй квартал подряд.

Кроме того, Tesla сообщила, что поставки нового внедорожника Model Y начнутся до конца этого квартала — раньше, чем планировалось.

Сейчас рыночная стоимость компании превышает $100 млрд. Илон Маск получит около $346 млн, если рыночная капитализация Tesla на протяжении нескольких месяцев будет выше $100 млрд. $346 млн — первый транш вознаграждения на общую сумму $2,6 млрд.