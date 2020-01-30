Видеофакт: Евродепутаты после голосования по Brexit взялись за руки и спели шотландскую песню 4 30.01.2020, 11:09

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Фото: @Europarl_Photo

В ней говорится о том, что не нужно забывать старых друзей.

Большинство депутатов Европарламента взялись за руки и спели шотландскую народную песню Auld Lang Syne после того, как окончательно приняли решение о выходе Великобритании из Евросоюза, сообщает hromadske.ua.

Так, 29 января депутаты Европарламента поддержали последнее формальное решение — теперь 31 января Соединенное Королевство официально перестанет быть членом ЕС.

После этого исторического события большинство евродепутатов взялись за руки и спели шотландскую народную песню Auld Lang Syne (можно перевести как «Старые добрые времена», «За молодость») на слова поэта Роберта Бернса.

В частности, в ней говорится о том, что не нужно забывать старых друзей — в этом случае речь идет о депутатах ЕП от Великобритании.

Депутати Європарламенту взялись за руку та заспівали шотландську народну пісню Auld Lang Syne після того, як остаточно ухвалили рішення про вихід Великої Британії з Євросоюзу pic.twitter.com/dzw4qLx7x7 — hromadske (@HromadskeUA) January 29, 2020

Ряд евродепутатов были в шарфах с надписью «всегда объединены». После исполнения песни депутаты обнимались, а некоторые расплакались.

Песня Auld Lang Syne была написана в 1788 году. Эта песня считается новогодней, но ее поют по многим поводам. Например, ее перепевали U2 и Элвис Пресли.

Отметим, что во время референдума в Великобритании именно в Шотландии наибольшее количество людей проголосовала против выхода из ЕС — 62% были за то, чтобы остаться в содружестве.

Ряд шотландских политиков выступает за проведение нового референдума о независимости Шотландии, чтобы вступить в ЕС уже как самостоятельная страна.

Напомним, 29 января Европарламент окончательно согласовал выход Соединенного Королевства из Евросоюза.

Теперь сложный и длительный процесс выхода Великобритании из ЕС больше не нуждается в одобрении еще какими-то органами власти Евросоюза или Соединенного Королевства — 31 января в 23:00 по лондонскому времени (или 00:00 по Брюсселю) Великобритания официально перестает быть членом ЕС.