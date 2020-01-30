«Белорусские учителя – это пепел» 7 30.01.2020, 12:05

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Почему педагоги срываются на детях?

Учительница одного из третьих классов гомельской гимназии №71 порвала своей ученице мочку уха. Девочка попала в больницу, где ей наложили швы. Руководитель «Народного учебника» Сергей Ольшевский причины этого происшествия видит в системном кризисе белорусской системы образования – в частности, профессиональном выгорании учителей, сообщает «Белсат».

Сергей Ольшевский говорит, что поступок учителя – противоправный, но видит его корни в проблемах белорусской школьной системы.

«Я предлагаю задуматься над тем: что могло заставить взрослого человека так поступить? Это следствие бардака, происходящего в нашей системе образования, – говорит Ольшевский. – Может когда в классе находится более 35 человек, то класс становится неуправляемым? Может нужно смотреть на состояние учителей, которые работают?».

По мнению эксперта, учитель должен учить, а не собирать металлолом или проверять пожарные извещатели.

Исследование профессионального выгорания учителей, в котором приняла участие тысяча педагогов, обнаружило, что более половины белорусских учителей неадекватно реагируют на ситуацию в классе и страдают от дефицита эмоций, так как к ним предъявляют неимоверные требования, а учителя вынуждены работать практически 24 часа в сутки .

По словам специалиста, каждый пятый белорусский учитель – пенсионер, а дирекция школ буквально упрашивает их работать.

«Эти люди работают в школе, потому что есть дефицит кадров, – добавляет Ольшевский. – Если рисовать картину обезличенного учителя – это пепел».